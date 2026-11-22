Die Spieler-Gewerkschaft FIFPRO übte scharfe Kritik am FC Bayern München und der Führung um Rummenigge, Hoeneß und Dreesen wegen öffentlicher Zweifel am Musiala-Vertrag.

Die internationale Spieler-Gewerkschaft FIFPRO hat die Führung des FC Bayern München in scharfen Worten kritisiert. Der Verband übt Druck auf die Verantwortlichen aus, weil diese den Vertrag von Spitzenverdiener Jamal Musiala öffentlich infrage gestellt haben. Die FIFPRO vertritt insgesamt 77.000 Profispieler in 68 nationalen Vereinigungen und sieht in dem Vorgehen des Rekordmeisters einen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht und die Prinzipien der Vertragsstabilität.

Konkrete Vorwürfe an die Bayern-Spitze

Die FIFPRO hat in einem offiziellen Statement ihre tiefe Besorgnis über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der FC Bayern Führung geäußert. Die Kritik richtet sich gegen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen. Der Dachverband moniert, dass der Verein den Vertrag von Jamal Musiala nach dessen Rückkehr aus einer Verletzungspause immer wieder hinterfragt. Die FIFPRO bewertet diese Aktionen als koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf den 23-jährigen Star und seine Vertreter auszuüben.

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Die Spieler-Gewerkschaft warnt davor, die Gesundheit und die Zukunft des Spielers zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte zu machen. Sie argumentiert, dass Unsicherheit über die Zukunft eines Fußballers die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen kann. Dies gilt insbesondere für Spieler, die sich gerade von einer schweren Verletzung erholen. Die FIFPRO ist der Auffassung, dass ein Verein von der Ranggröße des FC Bayern München dies besser wissen sollte.

Auslöser waren Aussagen zu Neurologie und Form

Der Konflikt verschärfte sich, nachdem Jamal Musiala sein Comeback gegen den 1. FC Köln gab. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor an einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel gelitten. Zudem litt er im August an kurzen Bewusstseinsstörungen infolge neurologischer Dysfunktionen, woraufhin er in zwei Testspielen zusammengebrochen war. Diese Vorfälle gaben der Führungsebene des FC Bayern Anlass zu öffentlichen Kommentaren über seine Leistungsfähigkeit.

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Karl-Heinz Rummenigge, das Aufsichtsratsmitglied, äußerte nach dem Spiel gegen Köln, dass die bekannten Fakten leider vermuten lassen, dass es schwierig werde, wieder auf das hohe Niveau zu gelangen, das Musiala im Stadion oft gezeigt habe. Rummenigge zog zudem die Schlussfolgerung, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Jamal den Verein verlassen wolle. Gleichzeitig betonte er, dass es unwahrscheinlich sei, dass ein anderer Verein den Spieler unter den aktuellen Voraussetzungen kaufen würde.

Kritik an öffentlichem Verhandlungsdruck

Uli Hoeneß hatte die Diskussion im Rahmen des "Sonntags-Stammtischs" des Senders BR eingeleitet. Er thematisierte das finanzielle Dilemma des Klubs, indem er anmerkte, dass Musiala weiterhin Geld beziehe. Hoeneß spekulierte öffentlich, wie sich eine Situation verhalten würde, wenn der FC Bayern den Vertrag infrage stellen würde, weil die aktuelle Leistung nicht mehr dem im Vertrag festgelegten Standard entspreche. Diese Äußerung markierte den Beginn der eskalierenden Debatte.

Jan-Christian Dreesen, der ehemalige Geschäftsführer, griff die Thematik bei der "Abendzeitung" auf. Er kündigte an, die Situation in aller Ruhe anzuschauen und zu bewerten. Dreesen erklärte, man wolle sich im Zweifelsfall mit der Familie und dem Management des Spielers zusammensetzen. Die FIFPRO wertet diese nacheinander veröffentlichten Statements von Ehrenpräsident, Geschäftsführer und Ex-Geschäftsführer als gezielte Manipulation der Verhandlungsposition.

Vertragsstabilität als globales Kernprinzip

Die FIFPRO betonte deutlich, dass Verträge dazu da sind, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein temporäres Formtief berechtigt einen Verein laut dem Verband nicht dazu, bereits vereinbarte Konditionen neu zu verhandeln. Analog dazu räume eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler kein automatisches Recht auf eine Gehaltserhöhung ein. Diese Grundsätze schützen sowohl die Vereine als auch die Spieler und sind auf FIFA-Ebene als Kernprinzip des Sports vereinbart.

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Jamal Musiala ist seit 2020 im Kader des FC Bayern und hat bisher 236 Pflichtspiele für den Klub absolviert. Im Februar 2025 wurde sein laufender Vertrag um weitere Jahre bis zum Jahr 2030 verlängert. Er verdient mehr als 25 Millionen Euro im Jahr. Die FIFPRO stellt sich hinter Musiala und alle Spieler, die ihre Verpflichtungen erfüllen. Der Verband erwartet von den Arbeitgebern, dass sie ihrerseits die vereinbarten Verpflichtungen einhalten und die Spieler vor unzulässigem öffentlichem Druck schützen.