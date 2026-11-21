Die FIFA-Spielervereinigung FIFPRO kritisiert scharf die öffentlichen statements von FC Bayern-Vorstandsmännern zur Vertragsfuture von Jamal Musiala und warnt vor psychischem Druck.

Die FIFA-Spielervereinigung FIFPRO hat die Führung des FC Bayern München scharf für ihren Umgang mit Jamal Musiala kritisiert. Der internationale Dachverband, der 68 nationale Spieler-Vereinigungen mit insgesamt 77.000 Profis vertritt, äußerte tiefste Besorgnis über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der Bayern-Funktionäre. Diese hatten den Vertrag des Spitzenverdieners nach dessen Comeback gegen den 1. FC Köln öffentlich infrage gestellt. Die FIFPRO warnt davor, dass diese Strategie den Gesundheitszustand und die psychische Stabilität des 23-jährigen Stars gefährdet.

Öffentliche Angriffe auf den Vertragsstatus

Karl-Heinz Rummenigge hatte am Freitagabend im Sky-Interview nach dem 1:1-Unentschieden gegen Köln harte Worte für Musiala übrig. Der ehemalige Vorstands-Chef bezog sich auf die Absenzen, die der Spieler im August wegen neurologischer Dysfunktionen erlitten hatte. Rummenigge erklärte, dass die verfügbaren Informationen vermuten lassen, es werde schwierig sein, das bisherige Leistungsniveau im Stadion wiederzuerlangen. Zudem äußerte das Aufsichtsratsmitglied Zweifel, ob ein anderer Verein den Spieler unter diesen Voraussetzungen kaufen würde oder ob Musiala selbst den Verein verlassen möchte.

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Uli Hoeneß hatte die Diskussion im BR-Sonntags-Stammtisch bereits zuvor angestoßen. Der Ehrenpräsident des Klubs betonte das finanzielle Dilemma und stellte die Frage, ob der Verein den Vertrag neu aushandeln sollte, wenn die aktuelle Leistung nicht mehr dem vereinbarten Standard entspreche. Daraufhin fügte Jan-Christian Dreesen in der Abendzeitung hinzu, man werde die Situation in Ruhe bewerten und im Zweifel mit der Familie und dem Management verhandeln. Diese aufeinanderfolgenden Kommentare werden als koordinierter Druckversuch gewertet.

FIFPRO warnt vor koordinierter Strategie

Die FIFPRO interpretiert die Äußerungen von Rummenigge, Hoeneß und Dreesen als bewusste Taktik. Der Verband argumentiert, dass drei führende Köpfe des FC Bayern kurz nacheinander den Vertrag infrage gestellt haben, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Ein Verein von der Größe und dem Rang Bayerns sollte dieses Vorgehen besser wissen, so die klare Position der Gewerkschaft. Die Kritik zielt darauf ab, dass solche öffentlichen Debatten die Unsicherheit über die Zukunft des Spielers massiv erhöhen.

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Insbesondere in der Phase der Genesung nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel kann Unsicherheit die psychische Gesundheit eines Athleten negativ beeinflussen. Die FIFPRO betont, dass die Gesundheitsfürsorgepflicht des Arbeitgebers Vorrang vor medialen Verhandlungstaktiken haben muss. Die öffentliche Debatte über Musialas Zustand und seine Vertragslaufzeit bis 2030 wird als Verstärkung diesesDrucks bewertet, derunnötig ist, wenn man private Absprachen wählt.

Vertragsstabilität als Kernprinzip des Sports

Die FIFPRO vertritt die Auffassung, dass Verträge dazu da sind, eingehalten zu werden, unabhängig von Verletzungen oder Formtiefs. Eine Verschlechterung der athletic Performance gebe dem Verein keinen Anlass, bereits vereinbarte finanzielle Bedingungen neu zu verhandeln, ähnlich wie herausragende Leistungen automatisch eine Gehaltserhöhung rechtfertigen würden. Dieses Prinzip der vertraglichen Stabilität wurde auf FIFA-Ebene von Vereinen, Ligen und Spielervereinigungen als Kernwert des Sports anerkannt.

Letztlich steht die FIFPRO hinter Jamal Musiala und allen Spielern, die ihre Verpflichtungen treu erfüllen. Der Verband erwartet von seinen Arbeitgebern, insbesondere von Klubs wie dem FC Bayern, dass sie diese gegenseitige Treue pflegen und die Interessen der Athleten respektieren, statt sie öffentlich zu belästigen. Der Fall zeigt die Spannungen zwischen modernem Fußball-Marktdruck und den menschenrechtlichen Ansprüchen der Profis auf sichere Arbeitsbedingungen.