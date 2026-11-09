FIFPro Weltelf 2026: Lamine Yamal und Messi im Fokus

Die FIFPro Weltelf 2026 wurde gewählt. Ohne deutsche Akteure und Harry Kane im Team. Lionel Messi kehrt zurück, während Lamine Yamal Geschichte schreibt.

Die FIFPro Weltelf 2026 wurde von Fußballprofis auf der ganzen Welt gewählt und steht nun fest. Die Auswahl kommt ohne deutsche Spieler aus und lässt auch Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane außen vor. Stattdessen feiert Lionel Messi sein Comeback und Lamine Yamal schreibt eine neue Geschichte in der Auszeichnung.

Bei der Abstimmung zur FIFPro Weltelf der Männer des Jahres 2026 traten einige faustdicke Überraschungen zutage. Die Auswahl verzichtet auf den aktuellen Ballon-d'Or-Sieger, was die Aufmerksamkeit auf andere Stars lenkt. Paris St. Germain ist mit drei Spielern am häufigsten vertreten. Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Vitinha bilden die französische Truppe im Kader der Weltelf.

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Aktuelle Zusammensetzung und historische Rekorde

Die Spanier stellen mit vier Spielern eine starke Gruppe in der FIFPro Weltelf. Lamine Yamal, Cubarsi, Rodri und David Raya gehören dem Team an. Der aktuelle Weltmeister verzeichnet insgesamt 53 Nominierungen, was einen neuen Rekord darstellt. Yamal ist der erste Spieler, der vor seinem 20. Geburtstag zweimal in der Auswahl stand. Er hatte bereits 2025 den Sprung in die FIFPro-Elf geschafft.

Ein weiterer Akteur baute seine Präsenz in der Auszeichnung aus. Er wurde erstmals seit 2023 nominiert und erweiterte seinen Rekord auf nunmehr 18 Nominierungen. Diese Konstanz unterstreicht seine herausragende Rolle im internationalen Fußball. Die FIFPro Weltelf 2026 spiegelt somit sowohl aktuelle Formkurven als auch langfristige Dominanz wider.

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Abstimmungsprozess und Teilnehmerzahlen

Die Wahl zur FIFPro Weltelf erfolgt seit 2005 unter Fußballprofis weltweit. In diesem Jahr beteiligten sich 19.806 Spieler aus 73 Ländern an der Abstimmung. Diese breite Beteiligung sichert der Auszeichnung ihre hohe Relevanz in der Fußballwelt. Die FIFPro versteht sich als weltweite Interessenvertretung für Profifußballerinnen und -fußballer.

Die Organisation setzt sich aus 68 nationalen Spielergewerkschaften zusammen. Gemeinsam vertreten sie weltweit mehr als 70.000 Spielerinnen und Spieler. Der Verband steht im Austausch mit Dachverbänden, Ligen und weiteren Akteuren. Ziel ist es, die Rechte und Arbeitsbedingungen der Athleten zu fördern. Dieser Hintergrund verleiht der FIFPro Weltelf 2026 eine besondere Legitimität.

Reaktionen und Bedeutung für den Sport

Für deutsche Fans ist das Ergebnis der Abstimmung enttäuschend. Deutschland war zuletzt 2024 mit einem Vertreter in der FIFPro Weltelf. Die Abwesenheit im Jahr 2026 unterstreicht den Wandel in der internationalen Konkurrenz. Spieler wie Harry Kane verpassen die Ehrung, was Fragen nach der Wertigkeit des Ballon d'Or aufwirft.

Lionel Messi kehrt in die Weltelf zurück, was sein langfristiges Ansehen bestätigt. Seine Rückkehr zeigt, dass er auch nach Jahren auf höchstem Niveau Teil der Elite bleibt. Lamine Yamal hingegen markiert den Aufstieg einer neuen Generation. Seine Doppelauszeichnung vor dem 20. Geburtstag ist ein unübertroffener Meilenstein. Die FIFPro Weltelf 2026 dient somit als Spiegel der aktuellen Fußballlandschaft. Sie ehrt Vergangenheit und vergibt gleichzeitig den Ausblick auf die Zukunft des Sports. Die Details der Abstimmung bleiben für die Öffentlichkeit transparent, während die Spieler im Hintergrund arbeiten.