Fifth Avenue-Unfall: Frau stürzte in offenen Versorgungsschacht und starb - Entsetzen in New York

Ein tragischer Unfall ereilte die Fifth Avenue in Manhattan. Eine Frau aus Westchester County stürzte aus einem offenen Versorgungsschacht des Energieunternehmens Con Edison und starb. Die Hauptorganisation des Landes, NYPD, ermittelt in der Tat und baut die Tat an.

Ein tragischer Unfall erschüttert Manhattan: An der berühmten Fifth Avenue stürzte eine Frau in einen offenen Versorgungsschacht und starb. Die Frau, die aus dem noblen Vorort Westchester County stammt, parkte ihr Fahrzeug an der Ecke East 52nd Street und Fifth Avenue.

Beim Einsteigen stürzte sie rund drei Meter in die Tiefe und wurde in dem offenen Versorgungsschacht des Energieunternehmens Con Edison gefunden. Sie wurde im Krankenhaus airliftet und starb an ihren schweren Verletzungen. Con Edison erklärt, eine Untersuchung sei eingeleitet. Die Identität der Frau wurde zunächst nicht veröffentlicht. Der tödliche Unfall sorgte für Entsetzen in New York





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