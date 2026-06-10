FIGEAC AÉRO: Jahresergebnisse 2025/26 - Ziele erreicht in anspruchsvollem Umfeld

FIGEAC AÉRO meldet Rekordumsatz von 486,8 Mio. Euro, EBITDA von 78,6 Mio. Euro und fortgesetzte Entschuldung. Trotz Währungseffekten und Vorfall am Standort Aulnat wurden alle finanziellen Ziele erreicht. Strategische Initiativen für zukünftiges Wachstum eingeleitet.

FIGEAC AÉRO , ein führender Partner für große Luftfahrtunternehmen, hat heute die Jahresergebnisse für das am 31. März 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Der Prüfungsausschuss tagte am 4.

Juni 2026, und die Abschlussprüfer führen derzeit ihre Prüfung durch, sodass diese Zahlen vorläufig sind. Jean-Claude Maillard, Vorstandsvorsitzender und CEO der FIGEAC AÉRO Group, erklärte: 'Mit ununterbrochenem Wachstum in den letzten 20 Quartalen, Rekordumsätzen und EBITDA sowie fortgesetzter Entschuldung haben wir unsere Ziele trotz schwieriger Rahmenbedingungen zum fünften Mal in Folge erreicht. Auf dieser Grundlage und angesichts sehr gesunder kommerzieller und militärischer Segmente sind wir zuversichtlich bezüglich unserer Entwicklung bis 2028.

Jetzt, zwei Jahre vor dem Ende von PILOT 28, müssen wir die beste Vorgehensweise prüfen, um mit unseren schnell wachsenden Märkten Schritt zu halten, sobald der Plan abgeschlossen ist. Aus diesem Grund haben wir strategische Initiativen identifiziert, die starke Hebel für die mittelfristige Wertschöpfung darstellen. Diese gezielten Investitionen werden vor allem unsere Wettbewerbsposition stärken. Dadurch wird unsere Gruppe wettbewerbsfähiger, attraktiver, globaler und optimal positioniert, um weiterhin die Ergebnisse zu liefern, die alle unsere Stakeholder von uns erwarten.

' Der Umsatz von FIGEAC AÉRO im Geschäftsjahr 2025/26 belief sich auf 486,8 Millionen Euro, wobei das organische Wachstum im Jahresvergleich 15,8 % betrug (+12,6 % ausgewiesenes Wachstum). Dies stellt einen neuen Rekord für die Gruppe dar. Der Umsatz lag im Rahmen der Jahreszielspanne von 470 bis 490 Millionen Euro.

Das Umsatzwachstum wurde durch ein besonders robustes viertes Quartal (150,4 Millionen Euro, ebenfalls ein Rekord und das 20. aufeinanderfolgende Quartal mit Wachstum) sowie durch eine gesunde Dynamik in fast allen wichtigen Luftfahrtprogrammen und Verteidigungsaktivitäten der Gruppe gestützt. Die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf den Umsatz waren mit -13,7 Millionen Euro negativ. Das aktuelle EBITDA stieg um 13,1 % auf 78,6 Millionen Euro (+24,0 % ohne Währungseffekte) und lag damit im Zielkorridor von 77 bis 83 Millionen Euro.

Die EBITDA-Marge blieb mit 16,1 % stabil. Der Free Cashflow erreichte 36,0 Millionen Euro, fast auf dem Niveau des Vorjahresrekords. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf 263,4 Millionen Euro (gegenüber 274,0 Millionen Euro zum Ende des ersten Halbjahres), was zu einem Verschuldungsgrad von 3,4x führte und das Entschuldungsziel erfüllte. Die Marktbedingungen waren so günstig wie nie zuvor, mit geringen Auswirkungen der Konflikte im Nahen Osten.

Das Geschäft entwickelte sich dynamisch, insbesondere in Nordamerika. Ein großes Portfolio von Geschäftsabschlüssen befindet sich in der Endphase, und der Auftragsbestand erreichte mit 4,8 Milliarden Euro einen Rekordwert. Neue strategische Initiativen wurden ergriffen, um Marktchancen zu nutzen, zukünftiges Wachstum und Produktivitätssteigerungen vorzubereiten sowie die Wettbewerbsposition zu stärken. Dazu gehören gezielte Investitionen in Oberflächenbehandlung, Verteidigung und Integration der Wertschöpfungskette.

Der operative Ausblick für 2028 wurde bestätigt, mit Anpassungen aufgrund von Währungskursen und strategischen Initiativen. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein nachhaltiges Wachstum und eine Verbesserung der Rentabilität. Mit einem Rekordauftragsbestand und einer starken Position in zivilen und militärischen Märkten ist FIGEAC AÉRO gut aufgestellt, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern und weiterhin Wert für seine Aktionäre zu schaffen





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