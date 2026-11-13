FiiO Trustblu: LDAC-Streaming für alte Hi-Fi-Anlagen ab 15 Euro

Der neue FiiO Trustblu bringt High-Res-Streaming per LDAC-Codec auf veraltete Hi-Fi-Verstärker. Mit Bluetooth 5.4 und parametrischem EQ für nur 15 Euro verfügbar, aktuell jedoch noch nicht lieferbar.

Das Unternehmen FiiO hat unter seiner Marke Jade Audio das neue Gerät Trustblu vorgestellt, einen kompakten Bluetooth-Empfänger, der speziell für die Nachrüstung älterer Audiokomponenten entwickelt wurde. Der kleine Empfänger ermöglicht es Nutzern, Musik von Geräten wie PC, Smartphone, Tablet oder Notebook auf klassische Stereo-Verstärker und Aktivlautsprecher zu streamen, die ursprünglich keine drahtlose Funktionalität besitzen. Dies schafft eine kostengünstige Alternative zum Kauf eines neuen, modernen Hi-Fi-Geräts mit integrierter Wireless-Technologie.

Funktion und technische Ausstattung

Der Trustblu wiegt nur acht Gramm und empfängt Audiosignale über Bluetooth 5.4. Innerhalb des kompakten Gehäuses wandelt ein integrierter Digital-Analog-Wandler (DAC) das digitale Signal um und gibt es über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse aus. Zusätzlich unterstützt das Gerät den hochauflösenden Audiocodec LDAC, der eine Übertragung mit bis zu 24 Bit und 96 kHz Datenrate ermöglicht. Diese Spezifikation sorgt für eine deutlich höhere Audiqualität im Vergleich zu Standardcodecs wie SBC, sofern die Quelle und der Empfänger kompatibel sind.

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Für die Verbindung zum Verstärker reicht ein einfaches Kabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker und zwei Cinchsteckern aus, das an einen freien Hochpegeleingang wie AUX, CD oder Tuner angeschlossen wird. Der Phono-Eingang ist aufgrund seiner spezifischen Signalverarbeitung nicht für diesen Anschluss geeignet. Eine separate Stromversorgung des Trustblu ist zwingend erforderlich und erfolgt über USB-C. Das mitgelieferte USB-Kabel versorgt das Gerät mit Strom, wobei ein Netzteil oder das Klinke-auf-Cinch-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Stakeholder und Marktpositionierung

FiiO positioniert das Trustblu als günstige Lösung für Besitzer von Hi-Fi-Geräten, die bereits über analoge Eingänge, aber keine Bluetooth-Funktionalität verfügen. Ein konkretes Beispiel dafür ist der Denon PMA-600NE, der zwar über Bluetooth SBC und AAC unterstützt, aber keinen Zugang zu LDAC bietet. Durch die Nutzung des Trustblu kann auch dieser Verstärker High-Res-Audio per Bluetooth empfangen, solange der Ausgangszuspieler den entsprechenden Codec unterstützt. Dies erweitert den Funktionsumfang bestehender Anlagen erheblich, ohne dass teure Hardware getauscht werden muss.

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Die Marke Jade Audio, unter der FiiO das Gerät vertreibt, profitiert von der wachsenden Nachfrage nach erschwinglichen Upgrades für bestehende Hi-Fi-Systeme. Der Trustblu richtet sich nicht nur an Besitzer von Stereo-Verstärkern, sondern auch an Nutzer von Aktivlautsprechern mit analogen Eingängen. Potenzielle Zuspieler können neben Smartphones und Computern auch Bluetooth-fähige Plattenspieler und CD-Spieler sein, sofern diese Audiosignale drahtlos ausgeben können. Wichtig ist dabei, dass der Trustblu ausschließlich als Empfänger fungiert und nicht als Bluetooth-Sender eingesetzt werden kann.

Software-Features und Klangqualität

Neben der grundlegenden Wiedergabe bietet der Trustblu erweiterte Funktionen, die sich über die Desktop-Version der Software FiiO Control steuern lassen. Dazu gehört ein parametrischer 31-Band-Equalizer, der eine präzise Anpassung des Frequenzgangs an die Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher oder des Raums ermöglicht. Zudem unterstützt das Gerät eine automatische Frequenzgangkorrektur (Auto-EQ) sowie die gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten, was den Wechsel zwischen Quellen erleichtert. Über die USB-C-Schnittstelle kann der Empfänger zudem als kabelgebundener DAC am Computer verwendet werden, wobei ebenfalls bis zu 24 Bit/96 kHz unterstützt werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die beworbenen 24 Bit/96 kHz nicht意味着 eine verlustfreie Übertragung bedeuten. Der LDAC-Codec komprimiert die Audiodaten weiterhin verlustbehaftet. Daher ist ein hörbarer Klangvorteil gegenüber SBC oder AAC nicht garantiert. Die Nutzung von LDAC setzt voraus, dass das sendende Gerät diesen Codec unterstützt. Viele Android-Smartphones verfügen über diese Funktion, Apple-iPhones unterstützen LDAC jedoch nicht. Auch bei PCs und Notebooks ist die Unterstützung nicht selbstverständlich, wodurch auf einen gemeinsam unterstützten Codec wie SBC zurückgegriffen werden muss.

Verfügbarkeit und Preis

Der FiiO Trustblu wurde am 12. November offiziell vorgestellt und ist im deutschen FiiO-Shop in den Farben Schwarz und Weiß für rund 15 Euro gelistet. Diese Preise machen das Gerät zu einer sehr kostengünstigen Lösung für die Aufrüstung älterer Hi-Fi-Anlagen. Trotz der bereits erfolgten Listenung in den Shops sind beide Varianten aktuell noch nicht lieferbar. Das Unternehmen FiiO hat bisher keinen konkreten Termin für die Auslieferung der Vorbestellungen genannt, weshalb Interessenten Geduld mitbringen müssen, um den Empfänger in den Besitz zu nehmen.