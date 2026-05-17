FileBricks: A Tool to Help You Manage Your Disk Space

FileBricks is a tool that helps you manage your disk space by providing an overview of the files and folders that take up the most space on your hard drives. It creates an intuitive map of the data files, allowing you to quickly identify and delete large files and directories.

Der Download von FileBricks verschafft Ihnen einen besseren Überblick darüber, welche Dateien und Ordner den meisten Platz auf Ihren Festplatten belegen. FileBricks 1.0 erstellt eine anschauliche Karte der Datenträger, auf der Sie schnell besonders große Dateien und Verzeichnisse aufspürren können.

Sie können mit dem Tool auch Duplikate finden und löschen. Im Anschluss an die Installation können Sie das Programm entweder über das Startmenü oder die Verknüpfung auf dem Desktop ausfürren. Nach dem Start wählen Sie zunächst aus, ob Sie alle Laufwerke oder nur einen bestimmten Pfad einlesen möchten. Mit einem Klick auf das Lupen-Symbol scannt FileBricks die gewählten Quellen, was je nach Umfang einen Moment dauern kann.

Vorher können Sie noch Dateien anhand ihres Modifizierungsdatums, ihrer Gröe oder ihres Namens ausschließen. Dateien werden als unterschiedliche große und verschiedenfarbige Rechtecke dargestellt. Dabei gilt: je grüsser ein Rechteck ist, desto grüsser ist auch die zugehürige Datei. Dateien desselben Typs werden in derselben Farbe angezeigt.

Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, erhalten Sie Informationen zum Pfad, dem Dateinamen und auch der Gröe. Durch Anklicken springen Sie in einem Verzeichnisbaum an die entsprechende Stelle. Eine Statistik verrät auöerdem, welche Dateiformate den meisten Platz belegen. Standardmäglich zeigt FileBricks Dateien und Ordner gleichzeitig an.

Alternativ wechseln Sie zu einer Ansicht, die nur Dateien oder ausschließen Ordner darstellt. Praktisch ist zudem der Bereich"Duplicates", in dem Sie nur doppelte Dateien angezeigt bekommen. Mit einem Klick auf das Papierkorb-Symbol können Sie Duplikate und nicht mehr benötigte Dateien löschen





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Filebricks Disk Space Management File And Folder Overview Large Files And Directories Duplicate Files And Directories

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