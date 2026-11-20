Filimon Gerezgiher entschied das Derby gegen den MSV Duisburg mit zwei Toren für Fortuna Düsseldorf. Trainer Jens Langeneke lobt den Aufschwung des Offensivspielers nach dem Wechsel zum neuen System.

Fortuna Düsseldorf hat im Niederrhein-Derby gegen den MSV Duisburg mit 3:0 gewonnen und damit den Einzug ins Halbfinale des Niederrhein-Pokal s perfekt gemacht. Der entscheidende Impuls kam von Filimon Gerezgiher, der in der zweiten Halbzeit zwei Tore zum 2:0-Anschluss erzielte. Das Spiel vor 31.092 Zuschauern markiert nicht nur einen sportlichen Triumph, sondern auch einen taktischen und personellen Wendepunkt für das Team unter Trainer Jens Langeneke.

Gerezgiher zündet nach Systemwechsel

Der 26-jährige Offensivakteur Filimon Gerezgiher war der Schlüsselfaktor für den unerwarteten Erfolg im Straßenbahn-Derby. Nach einer schwächeren ersten Halbzeit drehte der Stürmer auf und sorgte für die Wende. Er assistierte Eric Hottmann für die Führung und verwandelte anschließend einen Schlenzer zum 2:0. Gerezgiher zeigte dabei seine besondere Qualität: Er geht zu 99 Prozent nach innen und schießt mit links. Gleichzeitig kann er auch rechts vorbeiziehen, was Verteidiger vor enorme Herausforderungen stellt.

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Trainer Jens Langeneke betont, dass Gerezgiher in den vergangenen zwei bis drei Partien regelmäßig Scorerpunkte gesammelt habe. Der von Elversberg bis 2028 verpflichtete Außenspieler brauche jedoch Zeit, um wieder in einen stabilen Spielrhythmus zu finden. Ein wichtiger Faktor ist zudem seine letzte Station: In der vergangenen Saison war er beim FC Emmen in der zweiten niederländischen Liga verliehen worden, wo der Erfolg eher ausblieb. Langeneke hofft, dass der Spieler mit jedem weiteren Einsatz besser wird.

Neue Taktik verdrängt Vorgänger-System

Der Aufschwung von Gerezgiher ist eng mit der Ankunft von Jens Langeneke verbunden. Sein Vorgänger Alexander Ende (47) setzte bisher auf ein Rauten-System, in dem der talentierte Stürmer keine Rolle spielte. In der 3. Liga kam Gerezgiher unter der Regie von Ende nicht eine einzige Sekunde zum Einsatz. Seit Langeneke auf der Trainerbank sitzt, hat sich diese Situation grundlegend gewandelt.

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Langeneke, der selbst Ex-Verteidiger ist, kennt die Schwierigkeiten, mit denen Gerezgiher konfrontiert ist. Er nutzt seine eigene Erfahrung, um die Taktik zu erklären. Der neue Coach setzt auf ein 4-2-3-1-System, das sich erst noch einspielen musste. Bis zur Explosion im Derby gegen den MSV brauchte das Duo Zeit, um Synergien zu entwickeln. Nun, im vierten Spiel für Langeneke, zeigt das System erstmals volle Wirkung. Der Trainer lobt, dass Gerezgiher die Chance nutzt, die ihm das neue System bietet.

Pokalerfolg als Motivation für die Liga

Der Sieg führt Fortuna Düsseldorf ins Pokalhalbfinale, wo im März gegen RW Oberhausen gespielt wird. Dieser Erfolg ist der erste unter der Ägide von Jens Langeneke. Doch während der Pokalweg nun weitergeht, bleibt die 3. Liga die große Herausforderung. Der Tabellen-13. steht noch immer ohne Liga-Sieg unter Langeneke da. Die Aufstiegsplätze sind mit satten 13 Punkten Abstand noch weit entfernt.

Nächster Schritt ist das Ligaspiel gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag um 16.30 Uhr, das im MagentaSport-Stream zu verfolgen ist. Das Motto lautet klar: Erst mal unten raus aus der Abstiegsgefahr, und dann schauen, was nach oben geht. Die Spieler wissen, dass sie mit dem aktuellen Duo aus Gerezgiher und dem neuen Trainer alles besser gemacht haben, aber der entscheidende Dreier in der Liga steht noch aus. Die Hoffnung ist groß, dass die Formkurve in der Liga ebenfalls steil nach oben zeigt.