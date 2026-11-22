Fortuna Düsseldorf besiegt Duisburg im Pokal mit 3:1. Filimon Gerezgiher trifft erneut. Coach Jens Langeneke und das Team freuen sich auf das Halbfinale.

Die Fortuna Düsseldorf hat das Halbfinale im Niederrhein-Pokal gegen den MSV Duisburg mit einem klaren 3:1-Sieg erreicht. Filimon Gerezgiher entschied das Straßenbahn-Derby mit seinem zweiten Treffer in Folge und sorgte für jubelnde Gesichter im Stadion. Das Team sicherte sich damit den Weg ins Endspiel gegen RW Oberhausen.

Gerezghihr im Fokus des Aufschwungs

Der 26-jährige Deutsch-Eritreer Filimon Gerezgiher genießt seine aktuelle Rolle im Kader von Fortuna Düsseldorf nachdrücklich. Der schnelle und trickreiche Spieler auf der rechten Außenbahn hatte unter dem vorherigen Trainer Alexander Ende keine Spielzeit in der Liga erhalten. Sein Nachfolger Jens Langeneke setzt nun voll auf die Qualitäten des 26-Jährigen. Gerezgiher betonte, dass er großen Spaß am Spiel habe und sich die Erfahrung ohne Einsatz schon einmal bewusst gewesen sei. Seine Leistung belohnt den Coach mit wichtigen Punkten.

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Präzise Tore aus taktischer Feinkost

Alle drei Tore des Spiels resultierten aus gut organisierten Angriffssequenzen. Gerezgiher traf zum zwischenzeitlichen 2:0 aus 12 Metern Distanz mit seinem starken linken Fuß in der 16. Minute. Die Vorarbeit leistete Steven van der Slot, der 24-Jährige, indem er einen Pass an Yassine Bouchama weiterleitete. Bouchama, 29 Jahre alt, bereitete das Tor mit einer cleveren Hacken-Ablage vor. Der Coach wies darauf hin, dass diese Automatismen in der Gruppe vorhanden sind und man daran anknüpfen wolle.

Konflikt zwischen Trainer und Zuschauern

Beim 3:1-Sieg unter den über 26.000 Zuschauern in der Arena gab es Unmut im Stadion. Als Marcel Benger, der 28-Jährige, nach einem schweren Pokalspiel unter der Woche Tempo herausnahm, statt in die Spitze zu spielen, pfliff das Publikum. Der eingewechselte Spieler wollte offenbar vorsichtig agieren. Trainer Jens Langeneke reagierte demonstrativ auf die Haupttribüne und signalisierte, dass diese Handlung im Sinne der Taktik war. Der 49-Jährige betonte, dass er ein besseres Gespür für die körperliche Verfassung der Mannschaft habe als die Zuschauer. Er verwies auf die Belastung durch das Spiel am Mittwoch.

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Prognose und Ausblick auf Würzburg

Trotz der Kritik am Spielstil verteidigte der Trainer seine Linie. Er erklärte, dass bei einem Stand von 3:1 kein offenes Spiel gewünscht sei. Langeneke sicherte zu, dass dies keine generelle Kritik am Publikum sei, sondern eine taktische Notwendigkeit nach der intensiven Vorwoche. Die Mannschaft blickt bereits nach vorne. Es geht am Samstag um 14 Uhr weiter nach Würzburg. Das Spiel wird im Live-Stream auf MagentaSport übertragen. Der Fokus liegt nun auf dem nächsten Gegner und dem Aufstieg in der Tabelle.

Weg in das Pokal-Halbfinale

Der Erfolg gegen MSV Duisburg markiert einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Saison. Durch den Sieg trifft Fortuna Düsseldorf im Halbfinale auf RW Oberhausen. Gerezgiher freute sich über die eingefahrenen drei Punkte, betonte aber, dass der Blick bereits auf die nächste Partie gerichtet sei. Das Team möchte die positive Dynamik der letzten Tage nutzen, um sich in der Liga weiter nach oben zu spielen. Die Taktik von Jens Langeneke zeigt erste deutliche Früchte.