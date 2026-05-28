Filipe Luís wechselt von Bayer Leverkusen zu AS Monaco, Oliver Glasner als Plan B?

Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass der brasilianische Nationalspieler Filipe Luís von Bayer Leverkusen zu AS Monaco wechselt. Die französische "L'Equipe" und "Sky" bestätigen die Neuigkeiten. Leverkusen verliert einen klaren Korb, aber scheint bereits einen Plan B zu haben: Oliver Glasner (51), der Crystal Palace verlässt, gilt als Top-Kandidat auf den Posten bei der "Werkself".

in Verbindung gebracht worden, galt sogar als Wunschkandidat der "Werkself". Doch jetzt scheint sich der Brasilianer gegen Bayer entschieden zu haben: Er soll kurz vor einer Unterschrift bei der AS Monaco stehen.

Das berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Offenbar sind sich Verein und Trainer bereits einig, Luís soll wohl einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die französische "L'Equipe" bestätigte die Neuigkeiten. Damit erhält Leverkusen einen klaren Korb.

Wie "Sky" zuerst berichtete, war Luís die Wunschlösung der Bayer-Verantwortlichen als Nachfolger von Kasper Hjulmand (54), der die "Werkself" aller Wahrscheinlichkeit verlassen muss. Es soll sogar bereits Gespräche mit Luís gegeben haben – doch nun ist klar, dass der ehemalige brasilianische Nationalspieler (44 Länderspiele) Bayer durch die Lappen gehen wird. Nach Luís-Absage: Holt Bayer jetzt Glasner? Monaco wird die erste europäische Station in der noch junge Trainerkarriere Luís's.

Nachdem der Ex-Verteidiger seine aktive Laufbahn im Januar 2024 bei Flamengo beendet hatte, blieb er gleich bei dem brasilianischen Klub. Dort übernahm er zunächst die U17, dann die U20 und im September schließlich die Profis – mit denen er direkt den Meistertitel und die Copa Libertadores gewann. Wegen angeblichen Spannungen im Mannschaftsgefüge und einem schlechten Saisonstart musste Luís allerdings im März 2026 den Hut nehmen. Seitdem wurde der Brasilianer mit dem kometenhaften Aufstieg mit mehreren freien Trainerposten in Verbindung gebracht.

Jetzt hat allem Anschein nach die AS Monaco das Rennen gemacht. Bayer Leverkusen kann zwar nicht mehr auf Filipe Luís setzen, doch scheint schon jetzt einen Plan B zu haben: Oliver Glasner (51), der Crystal Palace verlässt, gilt jetzt als Top-Kandidat auf den Posten bei der "Werkself". Nach BILD-Informationen sind die Verhandlungen mit dem Österreicher bereits fortgeschritten





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