Der Architekt Zumthor wird jetzt viel besungen: für seine Museumserweiterung der Fondation Beyeler und in Wim Wenders filmischer Hommage an den 83-Jährigen.

Der Architekt Zumthor wird jetzt viel besungen: für seine Museumserweiterung der Fondation Beyeler und in Wim Wenders filmischer Hommage an den 83-Jährigen. In Wim Wenders Film „From Inside Out – Die Architektur von Peter Zumthor“ schlendert die Schweizer Musikerin Sophie Hunger durch die Ausstellungsräume von Zumthors neuem Wyss Museum in Riehen bei Basel und singt dabei den eigens komponierten Song „From Inside Out“.

Die Szene könnte aus einem Werbeclip stammen. Wenders versuchte in seinem Dokumentarfilm, der ja von Architektur, also von toten Objekten handelt, die Baukörper Peter Zumthors durch szenische Einsprengsel wie lebendige Wesen darzustellen. Ansonsten bleibt Wenders in der chronologischen Abfolge von Zumthors Bauten aber eher herkömmlich, ein Filmkunstwerk sieht anders aus.zustande. Damals entstand der Kurzfilm „Notes From A Day in the Life Of An Architect“.

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Insgesamt ist Wenders vierzehn Jahre lang auf den Spuren von Zumthors höchst facettenreicher Architektur gewesen, und am Ende ist daraus „From Inside Out“ entstanden. Warum aber diese filmische Dokumentation über den Architekturstar Peter Zumthor, der von vielen geradezu religiös verehrt wird? Es ist anzunehmen, dass der Schweizer Architekt aus dem kleinen Haldenstein am Rhein nach einem künstlerischen Vermächtnis gesucht hat und bei Wenders auf einen Gleichgesinnten und Bewunderer gestoßen ist, der bereitwillig seinen Wunsch erfüllte.