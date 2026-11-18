Amazon MGM Studios bestätigt Spielfilm zu The Summer I Turned Pretty. Jenny Han exklusive Details zum Release und zur Handlung der Fortsetzung.

Der Streaming-Riese Amazon MGM Studios hat offiziell die Produktion eines Spielfilms zu seiner populären Serie The Summer I Turned Pretty bestätigt. Diese Ankündigung überraschte viele Beobachter, da die dritte Staffel der Serie ursprünglich als finales Kapitel der Storyarc um die Protagonistin Belly Conklin geplant war. Stattdessen wird die Geschichte von Belly, Conrad und Jeremiah in einem abendfüllenden Format fortgesetzt.

Jenny Han plant Fortsetzung ab 2027

Die Schöpferin der Serie Jenny Han bestätigte die Existenz des Films, schloss jedoch einen Start im Jahr 2026 explizit aus. Die genaue Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, ein Start im Jahr 2027 erscheint jedoch als realistische Option. Han begründet diese Entscheidung damit, dass Bellys persönlicher Entwicklungsbogen noch nicht abgeschlossen ist. Ein signifikanter Wendepunkt in ihrem Leben bleibe unerzählt, der nach Ansicht der Autorin nur durch die längere Laufzeit eines Films die notwendige emotionale Tiefe erfahren kann.

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Team kehrt für Produktion zurück

Courtenay Valenti von Amazon MGM Studios und Vernon Sanders kündigten ihre fortgesetzte Zusammenarbeit mit Jenny Han an, um die Geschichte in einem weiteren Kapitel fortzuführen. Die dritte Staffel entstand unter der kreativen Leitung der Showrunnerinnen Jenny Han und Sarah Kucserka. Beide Frauen werden voraussichtlich auch das Drehbuch für den geplanten Spielfilm verfassen. Eine Rückkehr der bisherigen Stammbesetzung ist sehr wahrscheinlich, da Prime Video bisher keine Änderungen am Cast verkündet hat.

Starbesetzung bleibt im Fokus

Im Zentrum der Geschichte stehen die Hauptdarsteller Lola Tung als Belly, Gavin Casalegno als Jeremiah und Sean Kaufman als Steven. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind seit der ersten Staffel fest im Ensemble verankert. Die Serie basierte auf der Bestseller-Trilogie von Jenny Han und entwickelte sich seit ihrer Premiere im Sommer 2022 zu einem internationalen Phänomen. Bereits die erste Staffel erreichte im Startwochenende den ersten Platz bei Amazon Prime Video. Die zweite Staffel konnte im Folgejahr die Zuschauerzahlen der ersten Staffel innerhalb weniger Tage deutlich übertreffen.

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Unterschiede zum Buchmaterial

Die finale Staffel der Serie weist zwar zahlreiche Parallelen zum dritten Buchband Der Sommer, der nur uns gehört auf, weicht jedoch in einigen zentralen Punkten von der Romanvorlage ab. So reist Belly in den Büchern nach Spanien, während sie in der Serie den Weg nach Frankreich wählt. Das Ende des dritten Buchs zeigt einen Zeitsprung zur Hochzeit von Conrad und Belly, eine Szene, die in der Serie bisher nicht zu sehen war. Zudem fehlt in der Fernsehserie Susannahs Brief an Belly, der im letzten Roman eine entscheidende Rolle spielt.

Offene Fragen für den Kinofilm

Es bleibt abzuwarten, wie der Spielfilm das Ende der dritten Staffel weitererspinnen wird. Nach dem Abschluss ihres Junior-Jahres am College hatte Belly sich auf einen weiteren Sommer in Cousins Beach gefreut. Ihre Zukunft schien mit Jeremiah, ihrem Seelenverwandten, klar vorgezeichnet. Unerwartete Ereignisse brachten jedoch Conrad, ihre erste große Liebe, zurück in ihren Alltag. An der Schwelle zum Erwachsenwerden stand Belly vor einer schweren Entscheidung, die ihr Herz zerriss.

Die offenen Elemente aus dem Buchmaterial könnten im geplanten Film aufgegriffen werden. Die Zuschauerzahlen zeigen das enorme Potenzial der Franchise, da sie weltweit Millionen von Menschen berührt hat. Die Mischung aus Nostalgie, jugendlicher Sehnsucht und universeller Verbundenheit machte die Serie zu einem erfolgreichen Format. Die Macher nutzen die Gelegenheit, um die emotionale Reise der Charaktere noch umfassender darzustellen. Alle Fans hoffen nun auf konkrete Termine für die Dreharbeiten.