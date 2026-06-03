Filmfehler in 'Creed': Dieses Detail im Training mit Rocky fällt nur scharfen Augen auf

In 'Creed', dem laut Rotten Tomatoes besten Film mit Sylvester Stallone, hat sich ein auffälliger Schnitzer eingeschlichen: Eine Szene, in der Rocky Balboa den jungen Boxer Adonis Creed motiviert, wurde offenbar gespiegelt. Das verraten verdrehte Logos auf Kleidung und Ringausstattung.

Laut Rotten Tomatoes ist ' Creed ' der beste Film mit Sylvester Stallone . Doch selbst in diesem Meisterwerk lief nicht alles glatt. Der 2015 erschienene Film, der die Geschichte des jungen Boxers Adonis 'Donnie' Creed (Michael B. Jordan) erzählt, enthält eine Reihe sorgfältig inszenierter Trainingsszenen, die das emotionale und körperliche Wachstum der Hauptfigur unterstreichen.

Dabei spielt die Verbindung zwischen Donnie und Rocky Balboa (Sylvester Stallone) eine zentrale Rolle - besonders in jenen Momenten, in denen Rocky ihn durch Motivation und Erfahrung unterstützt. Eine dieser Szenen, die für viele Zuschauer als inspirierend gilt, enthält jedoch einen Filmfehler, der den aufmerksamen Blick schnell stören kann.

Während Donnie im Front Street Gym trainiert und Rocky ihn mit den Worten 'One step at a time, one punch at a time, one round at a time' anfeuert - auf Deutsch etwa: 'Ein Schritt nach dem anderen, ein Schlag nach dem anderen, eine Runde nach der anderen' - wird in einer Nahaufnahme ein kurzer Blick auf zwei Kinder geworfen, die das Training von außerhalb des Rings beobachten. Doch dieser Moment enthält einen sogenannten 'deliberate mistake', also einen bewusst in Kauf genommenen oder möglicherweise stilistisch motivierten Fehler: Das Bild ist gespiegelt.

Dieser Umstand lässt sich durch zwei klare Indizien erkennen. Erstens erscheint das berühmte Nike-Logo auf der Kleidung eines der Kinder spiegelverkehrt, was besonders auffällig ist, da das Logo weltweit bekannt und visuell sehr einprägsam ist. Zweitens ist auch der Ringseil-Abstandshalter mit dem Schriftzug 'Everlast', einem traditionsreichen Boxausstatter, verkehrt herum zu sehen. Diese Details deuten darauf hin, dass der Kamerashot horizontal gespiegelt wurde - ein Eingriff, der in der Postproduktion aus ästhetischen oder kompositorischen Gründen vorgenommen worden sein könnte.

Solche Bildspiegelungen werden im Film manchmal genutzt, um Blickrichtungen besser anzupassen oder eine bestimmte visuelle Balance in der Szene zu erzeugen. Dennoch gelten sie als Fehler, wenn sie auffällige Logos oder Text zeigen, die dann nicht mehr korrekt lesbar sind. Im Fall von 'Creed' ist unklar, ob der Fehler absichtlich oder aus Versehen in der finalen Fassung geblieben ist - sichtbar bleibt er jedenfalls für all jene, die genau hinsehen.

Dennoch bleibt es ein beeindruckendes Werk, das die Rocky-Reihe neu belebte und Stallone eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle einbrachte. Regisseur Ryan Coogler gelang es, eine emotional packende Geschichte über Identität und Vermächtnis zu erzählen, die sowohl alte Fans als auch eine neue Generation ansprach. Die Trainingsszenen, trotz dieses kleinen Fehlers, sind choreografisch meisterhaft und unterstreichen die Entschlossenheit des Protagonisten.

Interessanterweise ist 'Creed' nicht der einzige Film mit einem Spiegelfehler - solche Patzer kommen in Hollywood immer wieder vor, oft aus Zeitdruck oder nachträglichen Korrekturen. Hier aber bleibt der Schnitzer ein kurioses Detail für Cineasten, das die ansonsten makellose Inszenierung nicht schmälert. Wer den Film erneut anschaut, kann nun bewusst auf das verkehrte Logo achten und sich selbst ein Urteil bilden, ob es sich um einen echten Fehler oder eine bewusste Entscheidung handelt.

'Creed' beweist jedenfalls, dass auch ein fast perfekter Film kleine Makel haben kann - und dass diese manchmal sogar zur Faszination beitragen





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