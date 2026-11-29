Iris Berben rechnet mit der Filmbranche ab: Auch nach über 50 Jahren vor der Kamera sieht sie Frauen noch immer benachteiligt.

bereits vor der Kamera. 2026 übernimmt sie Hauptrollen in den Kinofilmen "Ein fast perfekter Antrag" und "Autokraten". Dennoch beobachtet sie bei Gagen und beruflichen Möglichkeiten weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen Schauspielerinnen und ihren männlichen Kollegen.

"Über die ungleiche Bezahlung müssen wir gar nicht erst reden, auch da hat sich noch nichts zu unseren Gunsten verändert. Die Mühlen mahlen in dieser Hinsicht extrem langsam" , fällt ihr ernüchterndes Fazit aus. Doch nicht nur beim Thema Bezahlung sieht die Darstellerin Handlungsbedarf. Sie fordert auch mehr Rollenangebote und Aufmerksamkeit für Frauen jenseits der 70.

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Schließlich werde deren Lebensrealität auf der Leinwand bislang noch viel zu selten dargestellt.