Der schwedische Film Border von 2018 ist jetzt kostenlos auf HBO Max verfügbar. Er erzählt die Geschichte der Grenzbeamtin Tina mit ausgeprägtem Geruchssinn und polarisiert dabei Kritiker sowie das Publikum erheblich.

Der schwedische Film Border aus dem Jahr 2018 ist aktuell auf der Streaming -Plattform HBO Max ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten verfügbar. Dieser ungewöhnliche Streifen richtet sich an ein Publikum, das sich nicht auf große Blockbuster verlässt und bereit ist, abseits des Mainstreams neue kinematografische Erfahrungen zu sammeln. Die Verfügbarkeit im Katalog bietet eine Chance für Kinoliebhaber, die nach etwas Einmaligem suchen, das sich schwer in ein einzelnes Genre einordnen lässt.

Düstere Handlung und ungewöhnliche Hauptfigur

Der Film Border ist eigenwillig, düster und stelltweise ziemlich verstörend, was ihn zu einem außergewöhnlichen Kinoerlebnis macht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Figur Tina, eine schwedische Grenzbeamtin, die über eine völlig besondere Fähigkeit verfügt. Ihr Geruchssinn ist so ausgeprägt, dass sie die Gefühle anderer Menschen regelrecht wahrnehmen kann. Diese Gabe ermöglicht es ihr, emotionale Zustände wie Angst oder das Bestreben zu erkennen, etwas zu verbergen.

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Doch die außergewöhnliche Gabe von Tina ist nur der Anfang der Geschichte. Border entwickelt sich schnell zu einer märchenhaften und gleichzeitig düsteren Erzählung. Der Film spielt dabei immer wieder mit den Erwartungen des Publikums und bereitet einige überraschende Wendungen vor. Wer auf einem Filmabend gerne etwas abseits des Üblichen ausprobiert, sollte sich auf ungewöhnliche Bilder und düstere Fantasy-Elemente einstellen.

Kritiker loben, Publikum ist gespalten

Gerade weil Border so ungewöhnlich und eigenwillig ist, gehen die Meinungen über den Film deutlich auseinander. Die Presse zeigt sich von dem etwas anderen Streifen regelrecht begeistert und würdigt die kreative Herangehensweise. Diese positive Resonanz aus den Medien hebt die Besonderheit des Werkes hervor und lockt anspruchsvolle Zuschauer an, die hochwertige Filmkunst schätzen.

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Beim breiten Publikum fällt das Urteil dagegen deutlich verhaltener aus. Zwar überwiegen auch hier die positiven Stimmen, doch längst nicht jeder kann mit der düsteren und ungewöhnlichen Geschichte etwas anfangen. Die Reaktionen variieren stark, da der Film bewusst Konventionen bricht und nicht auf Komfort setzte.

Eine Seite des Publikums beschreibt den Film als einen der bizarrsten und kreativsten Filme, die seit Langem gesehen wurden. Andere Zuschauer urteilen extrem negativ und bezeichnen ihn als mit Abstand die größte Zeitverschwendung. Diese Gruppe empfindet die Handlung als total seltsam und zäh und findet den Film dumm und unglaublich langweilig.

Polarisierung als künstlerisches Merkmal

Die extremen Gegensätze in den Bewertungen zeigen, dass Border ein Film ist, der polarisiert. Diese Polarisierung ist genau das, was den Streifen interessant macht und ihn von neutralen Unterhaltungsfilmen abhebt. Für Fans von Thriller-Mystery-Krimis kann er ein absoluter Überraschungshit sein, der einen umhaut. Für andere bleibt er ein experimentelles Werk, das nicht jeden anspricht.

Wer HBO Max nutzt und Lust auf ungewöhnliche Filmkost abseits des Mainstreams hat, sollte dem Streifen durchaus eine Chance geben. Die Verfügbarkeit auf der Plattform ermöglicht es, den Film in einem geschützten Rahmen zu testen, ohne weitere finanzielle Risiken. Die Entscheidung, ob man in die düstere Welt eintaucht, liegt nun beim einzelnen Zuschauer.