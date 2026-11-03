Filmmuseum Potsdam zeigt Dokumentarfilm "Potsdam baut auf" von Joop Huisken

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften lädt am 5. November zum Mittagssalon. Manja Schüle hält ein Grußwort zur Vorführung des Films aus dem Jahr 1946.

Am Donnerstag, dem 5. November, richtet das Filmmuseum in der Breiten Straße einen besonderen kulturhistorischen Abend aus. Im Fokus der Veranstaltung steht die Vorführung des Dokumentarfilms " Potsdam baut auf", der bereits im Jahre 1946 unter der Regie von Joop Huisken entstand. Die öffentliche Screening beginnt exakt um 12 Uhr und bietet Besuchern einen einzigartigen Einblick in die frühe Nachkriegsgeschichte der Stadt.

Kern der Veranstaltung und Programmablauf

Der 29-minütige Dokumentarfilm bildet das zentrale Element des Programms und wird in einer exklusiven Vorführung präsentiert. Unmittelbar im Anschluss an die Show findet ein gemeinsames Mittagessen statt, das die soziale Komponente des Abends unterstreicht. Die gesamte Veranstaltung ist fest in die Reihe "Mittagssalon" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, kurz BBAW, eingebettet.

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Stakeholder und offizielle Vertretung

Brandenburgs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, wird im Rahmen dieser Veranstaltung ein Grußwort halten. Sie repräsentiert die Landesregierung und bringt somit die politische Bedeutung des historischen Themas ein. Eine strukturelle Einführung zum Film wird zudem von Christoph Markschies geleistet, der die Rolle des Präsidenten der BBAW bekleidet und das akademische Fundament der Veranstaltung sichert.

Historischer Kontext und Filminhalt

Der Dokumentarfilm "Potsdam baut auf" schildert detailliert die beharrlichen Bemühungen der Potsdamer Bürger sowie deren Stadtverordneten. Im Zentrum steht der komplexe Prozess des Wiederaufbaus der Stadt nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Material zeigt einfühlsame Aufnahmen der zerstörten urbanen Landschaft und kombiniert diese mit authentischen Tonaufnahmen.

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Zusätzliche Darbietungen und technische Ausstattung

Die musikalische Untermalung der Veranstaltung übernimmt die Organistin Susanne Schaack. Sie präsentiert die historische Welte-Kinoorgel, was die Atmosphäre der Vorführung spezifisch authentifiziert. Die Einladung betont, dass die zerstörte Stadt nicht nur visuell, sondern auch durch die Kommentare der damaligen Stadtverordneten im O-Ton kommentiert wird.

Teilnahmebedingungen und organisatorische Details

Der Einlass für die Zuschauer beginnt eine halbe Stunde vor der eigentlichen Vorführungszeit um 12 Uhr. Ein Kostenbeitrag in Höhe von zwölf Euro ist für den Mittagsimbiss zu entrichten. Die Zahlung dieser Gebühr soll vor Ort in bar geleistet werden. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Übernahme der genannten Kosten.