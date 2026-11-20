Exklusiv bei Filmstarts: Der Trailer zum 157 Minuten langen Epos We Are All Strangers von Anthony Chen ist da. Kinostart in Deutschland am 24. Dezember 2026.

Exklusiv präsentiert Filmstarts.de den ersten Trailer zu We Are All Strangers, einem ambitionierten 157-Minuten-Epos des singapurischen Regisseurs Anthony Chen. Das gefeierte Werk feierte seine Weltpremiere Anfang 2026 im Hauptwettbewerb der Berlinale und bringt die Tragikomödie nun endlich in die deutschen Kinos.

Casting-Erfolg durch Koh Jia Ler

Anthony Chen suchte bereits im Jahr 2013 nach einem elfjährigen Jungen für eine der Hauptrollen in seinem früheren Werk. Nach der Sichtung tausender Kinder fiel die Wahl auf Koh Jia Ler, dessen Karriere sich seitdem fortsetzte. Der Regisseur stieß bei der Vorbereitung zu We Are All Strangers erneut auf einen jungen Darsteller für eine zentrale Rolle.

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Als Chen ein aktuelles Foto seiner einstigen Entdeckung zu Gesicht bekam, war er sofort überzeugt und besetzte Koh Jia Ler kurzerhand ein zweites Mal. Diese langjährige Zusammenarbeit unterstreicht die besondere Dynamik zwischen dem Autor und seinem Schauspieler im aktuellen Projekt.

Drehbuch basiert auf biografischen Elementen

Die emotionale Tiefe des Films resultiert teilweise aus realen Ereignissen im Leben des Regisseurs. Als Chen mitteilte, dass Koh Jia Ler die Schule abgebrochen hatte, entwickelte dieser aus der persönlichen Anekdote kurzerhand ein ganzes Drehbuch. Der Filmmacher verarbeitete seine eigenen Sorgen über die Entscheidung seines Schützlings direkt in die narrative Struktur des Werkes.

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Dieser transparente Prozess zeigt, wie stark autobiografische Momente in das künstlerische Schaffen einfließen. Die Vertrautheit zwischen Regisseur und Darsteller ermöglichte eine authentische Darstellung, die über reine Schauspielkunst hinausgeht.

Kritische Resonanz und Handlungsumriss

Der fertige Film wurde bereits auf der diesjährigen Berlinale von der Presse begutachtet. Unser Kritiker Björn Becher zeigte sich ausgesprochen angetan und beschrieb das Werk als leises, aber kraftvolles Porträt einer nicht ganz freiwillig zusammengewürfelten Familie.

Im Fazit wird angemerkt, dass We Are All Strangers, ähnlich wie der als Abspannsong eingesetzte Titel Father And Son, wenig kitschig sei, aber zugleich so schön, dass vielen Passagen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Diese positive Bewertung unterstreicht die künstlerische Qualität des 157-Minuten-Epos.

Ausflüge in die Handlung und Kinostart

Die Geschichte konzentriert sich auf Junyang, gespielt von Koh Jia Ler, der es am liebsten ruhig angehen lässt und unbeschwert in den Tag hineinlebt. Er verlässt sich darauf, dass sein Vater Boon Kiat ihm in Patschen hilft oder Rechnungen übernimmt, obwohl der Betreiber eines kleinen Imbiss-Restaurants selbst kaum genug Geld zum Leben hat.

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Boon Kiat weigert sich seit Jahren, die Preise für seine verbliebene Stammkundschaft zu erhöhen. Gleichzeitig erwartet die schwangere Tochter das Abitur und ein Musikstipendium, doch ihre streng katholische Mutter besteht auf einer sofortigen Hochzeit in einem Fünf-Sterne-Hotel mit mindestens 20 Tischen. Diese finanzielle Unmöglichkeit trifft auf den Schritt des Vaters, der der mittellosen Bierverkäuferin Bee Hwa einen Antrag gemacht hat.

So findet sich ein Quintett in der viel zu kleinen Wohnung zusammen, während vor dem Fenster die Skyline einer Metropole mit luxuriösen Hochhäusern wächst. Bis zum deutschen Kinostart am 24. Dezember 2026 bleibt nun noch Zeit, um sich auf diese komplexe Familienkonstellation vorzubereiten.