Brad Pitt kehrt als Cliff Booth zurück, Wim Wenders porträtiert Peter Zumthor und eine neue Rocky-Biografie erinnert an Sylvester Stallones Durchbruch. Alle Kinotipps der Woche.

In der aktuellen Woche bieten deutsche Kinos eine Mischung aus etablierten Stars und neuen Regievisionen. Brad Pitt übernahm erneut die Oscar-prämierte Rolle des Cliff Booth, während Wim Wenders die Architektur des Peter Zumthor in 3D einfängt. Die Entstehung des Klassikers Rocky steht ebenfalls im Fokus der Empfehlungen.

Brad Pitt als Fixer in Tarantinos Welt

Quentin Tarantino hatte ursprünglich geplant, die Fortsetzung seines Films Once Upon a Time … in Hollywood selbst zu inszenieren. Stattdessen überließ er die Regie seinem Kollegen David Fincher und schrieb nur das Drehbuch. Brad Pitt schlüpft darin erneut in die Rolle des Stuntman Cliff Booth. Diese Figur brachte ihm zuvor einen Oscar ein. Booth arbeitet nun als sogenannter Fixer in Hollywood und erledigt schmutzige Aufträge für die Filmprominenz.

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Sein Ziel ist es dabei, den Ruf der Kunden reinzuwaschen. Der Film lebt von entspannten Dialogen und setzt stark auf Gewaltszenen. Gleichzeitig irritieren frauen- und schwulenfeindliche Parolen das Publikum. Die Darstellung von Pitt als ehemaliger Stuntman trifft auf eine Welt voller politischer Ungereimtheiten und moralischer Zwischentöne.

Wim Wendersporträtiert Peter Zumthors Schaffen

Wim Wenders widmet sich in seinem aktuellen Werk der Architektur und nutzt dabei moderne 3D-Techniken. Er begleitet den Schweizer Architekten Peter Zumthor über einen Zeitraum von vierzehn Jahren. Der Fokus liegt auf der Realisierung des größten Projekts von Zumthor in Los Angeles. Der Regisseur hat eine lange Tradition darin, Künstler über lange Zeiträume zu beobachten und festzuhalten.

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Der Film zeigt, wie der Architekt seine Visionen in die Tat umsetzt. Wenders nimmt sich viel Zeit, um die Gebäude aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die 3D-Perspektive erlaubt es dem Zuschauer, die Details der Architektur intensiv zu bestaunen. Es handelt sich um eine visuelle Hommage an das Schaffen von Peter Zumthor und dessen Einfluss auf das moderne Bauen.

Rocky feiert Jubiläum mit Neuer Biografie

Vor fünfzig Jahren feierte der Film Rocky mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle Premiere. Das Werk schrieb Filmgeschichte und etablierte eine neue Ära im Sportdrama. Nun hat Peter Farrelly die Entstehung dieses Meilensters selbst zum Thema eines Films gemacht. Die Produktion erinnert an die unmöglichen Bedingungen, unter denen das Original entstand.

Der Durchbruch des Drehbuchautors Stallone ist dabei zentral. Er bestand darauf, die Hauptrolle selbst zu spielen, was ihm großen Widerstand einbrachte. Newcomer Anthony Ippolito imitiert Stallone in den关键szenen bis in die Posen und Gesten hinein. Der Film ist eine Hommage an das Filmemachen und an den unerschütterlichen Glauben an sich selbst. Die Boxkämpfe in der Vorgeschichte werden durch die dramatische Realität hinter den Kulissen ergänzt.

Weitere Empfehlungen für die Kinobesucher

Ein weiteres Angebot richtet sich an Teenager. Ein Animationsfilm von Disney erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Bonnie. Sie entdeckt, dass sie Hexe sein kann, was von ihrer Mutter vehement unterdrückt wird. Bonnie ist dabei nicht nur Außenseiterin, sondern auch mit übernatürlichen Fähigkeiten gesegnet. Die Mutter hat gute Gründe, diese Talente zu verbergen, um ihre Tochter zu schützen.

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Der Film ist farbenfroh inszeniert und bietet Unterhaltung für die Weihnachtszeit. Obwohl die Handlung nicht besonders originell ist, überzeugt sie durch ihren unterhaltsamen Ansatz. Zwei verzaubernde Stunden verspricht das Team. Auch in Paris spielt eine neue Produktion. Die Schriftstellerin Isabelle Huppert beobachtet Nachbarn, um eine Geschichte zu erfinden. Ein junger Mann reicht ein Manuskript ein, das er jedoch nicht selbst geschrieben hat.