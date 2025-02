Final Fantasy Crystal Chronicles: iOS-Version abgeschaltet nach In-App-Kauf-Problemen

Final Fantasy Crystal Chronicles Entwickler ziehen die Konsequenzen aus dem Zugriffsproblem auf In-App-Käufe. Das Spiel wird aus dem App Store entfernt.

Final Fantasy Crystal Chronicles Entwickler ziehen die Konsequenzen aus dem Zugriffsproblem auf In-App-Käufe . Final Fantasy Crystal Chronicles ist ein Action-Rollenspiel, das ursprünglich im Jahr 2003 für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurde und 2020 in einer Remastered Edition für Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS und Android neu aufgelegt wurde. Das Spiel bietet die Erkundung von Dungeons, Kämpfe gegen Monster und das Lösen von Rätseln.

Die Remastered Edition bringt auch einen neuen Online-Multiplayer-Modus, in dem bis zu vier Spieler zusammen spielen können. Während Final Fantasy Crystal Chronicles kostenlos spielbar ist, werden In-App-Käufe und DLCs genutzt, um das Spiel zu finanzieren. Seit Januar 2024 berichten iOS-Spieler von Problemen, die ihnen den Zugriff auf bereits gekaufte Inhalte verwehren. Den Entwicklern zufolge kann der Bug, der diese Probleme verursacht, nicht vollständig behoben werden. Dieser Bug wird auf Änderungen am Modell der In-App-Käufe zurückgeführt. Die Entwickler haben sich deshalb dazu entschlossen, den Support für Final Fantasy Crystal Chronicles auf iOS zu beenden und das Spiel aus dem App Store zu entfernen. Alle Einkäufe der Spieler ab Januar 2024 können erstattet werden. Die Nutzer müssen sich jedoch selbstständig an den Apple Support wenden und eine Erstattung beantragen. Bei Problemen kann auch der Support von Square Enix kontaktiert werden. Diese Entscheidung betrifft vor allem Spieler, die Final Fantasy Crystal Chronicles nur auf einem iOS-Gerät spielen. Das Rollenspiel bleibt auf allen anderen Plattformen aktiv. Es gibt keine Berichte über ähnliche Probleme mit den In-App-Käufen auf diesen Plattformen





