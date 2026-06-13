Final Four Handball Champions League 2024: Deutsche Teams im Finale und kostenfreie Livestream‑Optionen

Die Final‑Four‑Phase der Handball Champions League 2024 in Köln bringt SC Magdeburg, Füchse Berlin, FC Barcelona und Aalborg Handbold zusammen. Deutsche Clubs sichern sich bereits einen Platz im Finale, während DF1 und Joyn das Turnier kostenlos übertragen.

Im Juni dieses Jahres versammeln sich die besten Vereinsmannschaften Europas zum Höhepunkt der Saison, dem Final Four der Handball Champions League , das in der imposanten LANXESS Arena in Köln ausgetragen wird.

Am 13. und 14. Juni treffen vier Topteams gegeneinander: der SC Magdeburg, die Füchse Berlin, der FC Barcelona und das dänische Team Aalborg Handbold. Nach einem intensiven Qualifikationsverlauf hatten sich die beiden deutschen Klubs bereits im Halbfinale gegenüber gestellt und damit die Ausgangsbasis für ein deutsches Finale geschaffen.

Das erste Spiel des Final Four wird das Duell zwischen den Magdeburgern und den Berliner Füchsen sein, ein Aufeinandertreffen, das nicht nur die heimische Fangemeinde begeistert, sondern auch die gesamte europäische Handballszene aufhorchen lässt. Beide Mannschaften haben im Verlauf der Saison beeindruckende Bilanzwerte vorzuweisen und verfügen über erfahrene Spieler, die bereits zahlreiche internationale Titel gewonnen haben. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffens wird bestimmen, wer von den deutschen Vertretern die letzte Etappe der Meisterschaft bestreiten darf.

Auf der anderen Seite des Wettbewerbs kämpfen der FC Barcelona, ein etablierter Gigant im europäischen Handball, und Aalborg Handbold, das dänische Team, das in den letzten Jahren immer wieder für Überraschungen gesorgt hat. Das zweite Halbfinale stellt damit einen internationalen Showdown dar, bei dem taktische Finesse, körperliche Robustheit und die Fähigkeit, unter Druck zu performen, entscheidend sein werden. Barcelona geht mit einer langen Tradition an die Partie, während Aalborg mit jugendlichem Ehrgeiz und einer dynamischen Spielweise aufwartet.

Das Ergebnis dieses Spiels entscheidet, welches Team den letzten Platz im großen Finale einnehmen wird, das dann in einer mitreißenden Show zwischen den beiden Siegern ausgetragen wird. Für die zahlreichen Fans, die das Geschehen nicht live im Stadion verfolgen können, stehen mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Der deutsche Freikanal DF1 wird sämtliche Partien des Final Four live und in voller Länge im Free‑TV zeigen, sodass Zuschauer ohne zusätzliche Kosten das Geschehen verfolgen können.

Zusätzlich bietet die Streaming‑Plattform Joyn einen kostenlosen Livestream an, der über das Internet abrufbar ist und damit eine flexible Möglichkeit für mobile Nutzer darstellt. Wer bereit ist, für Premium‑Inhalte zu zahlen, kann außerdem auf die kostenpflichtigen Dienste DAZN und DYN zurückgreifen, die das Turnier ebenfalls live übertragen, jedoch ein aktives Abonnement voraussetzen. Damit bleibt das Finale für ein breites Publikum zugänglich, wobei sowohl traditionelle Fernsehzuschauer als auch digitale Streamer auf ihre Kosten kommen.

Die bevorstehenden Begegnungen versprechen ein spektakuläres Sportereignis zu werden, das die Handball‑Community in ganz Europa vereint und die Vorfreude auf den Sieger des begehrtesten Titels im Vereins‑Handball steigen lässt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Champions League Final Four SC Magdeburg Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions-League: Mathias Gidsel und Gisli Kristjansson sprechen über die Handball-Magie von KölnMathias Gidsel und Gisli Kristjansson sprechen über die Handball-Magie von Köln. SPORT BILD hat vor dem Final4 mit den Superstars beider Teams gesprochen. Wer ist ihr Favorit auf den Königsklassen-Titel?

Read more »

Final Four der Champions League: Die Füchse und eine offene Rechnung mit MagdeburgBeim Final Four der Champions League spielen die Füchse Berlin am Wochenende um die europäische Handball-Krone. Im Halbfinale wartet zunächst Meister und Rivale SC Magdeburg.

Read more »

Final Four der Handball-CL: 'Gidsel würde ich mit sehr viel Härte angehen'Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin kämpfen beim Final Four in Köln um den Titel in der Champions League. Im SPORT1-Interview erklärt Handball-Legende Daniel Stephan, wen er vorne sieht - und wie er versuchen würde, Mathias Gidsel zu stoppen.

Read more »

Handball Champions League: Magdeburg gegen Berlin - Liveticker - HalbfinaleLiveticker vom Spiel SC Magdeburg gegen Füchse Berlin vom 13.06.2026: heute live.

Read more »