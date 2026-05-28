Final4 in Bonn: Hamburger Stadtderby live im Livestream - Polo Club trifft Harvestehuder THC

Das Final4 der Hockey‑Bundesliga bringt das Hamburger Stadtderby nach Bonn. Der Polo Club und der Harvestehuder THC kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Der Livestream ist kostenlos. Das Endspiel verspricht ein Duell zwischen Rot‑Weiß Köln und Uhlenhorst Mülheim, den beiden erfolgreichsten Clubs Deutschlands.

Das Finale der deutschen Hockey - Bundesliga steht am kommenden Wochenende in Bonn an und verspricht ein sportliches Highlight, das Fans aus ganz Deutschland begeistert. Im Rahmen des Final4 -Turniers treffen die besten vier Mannschaften der Liga in spannenden K.o.

-Spielen aufeinander, um den Deutschen Meister zu ermitteln. Das erste Halbfinale, das Hamburger Stadtderby, wird zwischen dem Hamburger Polo Club und dem Harvestehuder THC ausgetragen. Die Begegnung wird von BILD und SPORT BILD in Zusammenarbeit mit DYN kostenfrei als Livestream übertragen und beginnt um 16:15 Uhr. So können Interessierte das Duell bequem von zu Hause aus verfolgen und die besondere Atmosphäre des Stadtrivalen miterleben.

Der Hamburger Polo Club geht als Spitzenreiter der abgelaufenen Saison selbstbewusst ins Spiel. Mit einer starken Bilanz und einem imposanten Budget gilt das Team als klarer Favorit. Dennoch darf das Favoritenimage nicht überbewertet werden: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Clubs gewann der Harvestehuder THC mit einem knappen Ergebnis von 2:1, was die Spannung für das kommende Duell weiter erhöht.

Der HTHC, der sich lediglich als Tabellenfünfter für die Playoffs qualifizieren konnte, hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er in der Lage ist, sich gegen die Besten zu behaupten. Während der Polo Club vor allem durch seine finanziellen Ressourcen und ein tiefes Kaderprofil glänzt, setzt der Harvestehuder THC seit Jahren erfolgreich auf die Eigenentwicklung junger Talente. Diese unterschiedliche Herangehensweise an den Sport sorgt für ein interessantes Kontrastbild, das das Derby zusätzlich aufwertet.

Der Sieger des Hamburger Halbfinales trifft am darauffolgenden Sonntag um 14:30 Uhr im Endspiel auf den Gewinner des zweiten Halbfinales, in dem Rot‑Weiß Köln gegen Uhlenhorst Mülheim antritt. Beide Teams gehören zu den erfolgreichsten Vereinen der deutschen Hockeygeschichte und besitzen mit 11 bzw. 18 Meistertiteln eine lange Tradition des Siegeswillens. Das Finale verspricht damit nicht nur ein sportliches Spektakel, sondern auch ein Duell der deutschen Hockey-Eliten, das die Aufmerksamkeit von Fans, Medien und Sponsoren gleichsam fesselt.

Wer letztlich die Deutsche Meisterschaft in die Höhe halten wird, bleibt abzuwarten - doch eines ist sicher: Das Final4 in Bonn wird ein unvergessliches Ereignis für alle Liebhaber des Feldhockeys





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