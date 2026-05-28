Final4 in Bonn: Wer krönt sich zum Deutschen Hockeymeister der Damen?

Am Samstag starten die Halbfinale, am Sonntag das Finale des Final4 in Bonn. Vier Top‑Teams kämpfen um die deutsche Meisterschaft im Damen‑Hockey, das live und kostenlos gestreamt wird.

Am kommenden Wochenende entscheidet sich im Rahmen des Final4 in Bonn , wer die begehrte Deutsche Meisterschaft im Damen‑ Hockey erhält. Vier Spitzenmannschaften treffen in einem kompakt organisierten Turnier aufeinander, das sowohl sportlich als auch emotional ein Highlight für die gesamte Hockey ‑Community darstellt.

Der Weg in die Endrunde verlief bereits im Vorfeld mit aufregenden Partien, in denen die Teilnehmenden ihre Form und Ambitionen unter Beweis stellten. Das Finale wird am Sonntag um 11.30 Uhr live über die Plattformen BILD und SPORTBILD übertragen und ist dank einer Kooperation mit DYN kostenlos im Stream verfügbar. Damit haben Fans die Möglichkeit, das spannende Duell zwischen den Finalistinnen bequem von zu Hause aus zu verfolgen, ohne ein Ticket für das Stadion in Bonn zu benötigen.

Der Auftakt des Finalwochenendes findet am Samstag mit den Halbfinalen statt. Das erste Spiel um 11.45 Uhr lässt den Mannheimer HC gegen den Harvestehuder THC antreten, während das zweite Duell um 14.00 Uhr den Großflottbeker THGC gegen den Düsseldorfer HC zusammenführt. Diese beiden Begegnungen entscheiden, welche beiden Mannschaften am Sonntag um den Titel kämpfen dürfen.

Interessanterweise begegnen sich die vier Teams in exakt den gleichen Paarungen wie bereits im Vorjahr, was die Spannung zusätzlich erhöht: Die Wiederholung der Begegnungen lässt die Trainer und Spielerinnen die zuvor gemachten Erfahrungen gezielt in die taktische Vorbereitung einfließen. Der Titelverteidiger aus Hamburg, der Harvestehuder THC, geht als amtierender Champion mit dem Ziel ins Turnier, seine Königskrone zu verteidigen.

Doch die Favoritenrolle liegt klar bei den Mannheimerinnen, die in der vergangenen Spielzeit mit einem zehn Punkte Vorsprung den ersten Tabellenplatz belegen konnten. Auch der Düsseldorfer HC hat in der Rückrunde starke Leistungen gezeigt und gilt als ernstzunehmender Anwärter auf den Pokal.

Der drittplatzierte Großflottbeker THGC überrascht zwar als vermeintlicher Außenseiter, hat jedoch im Viertelfinale bereits bewiesen, dass er mit seiner entschlossenen Spielweise und dem entscheidenden Sieg gegen den Club an der Alster das Potenzial hat, für ein echtes Sportereignis zu sorgen. Sollte Flottbek den Titel holen, wäre das ein historisches Ergebnis und ein Beweis dafür, dass im deutschen Damen‑Hockey jedes Team an einem guten Tag das Rennen machen kann.

Die kommenden Spiele versprechen also nicht nur hochklassiges Hockey, sondern auch Dramatik, unerwartete Wendungen und die Möglichkeit, neue Stars des Sports zu entdecken. Der Ausgang des Final4 wird zeigen, ob die etablierte Elite ihre Vormachtstellung behaupten kann oder ob ein Überraschungsteam den Blickfang des deutschen Hockeys wird





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hockey Final4 Deutsche Meisterschaft Damenhockey Bonn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verkehrschaos in Bonn und Rhein-Sieg schadet Unternehmen: Etwa 30.000 Euro pro Jahr zusätzlichDie Verkehrssituation für die Wirtschaft hat einer neuen IHK-Umfrage nach verschlechtert. Ein regionales Konzept soll helfen.

Read more »

Physikalisches Institut der Uni Bonn bekommt Millionen EuroDie NRW-Bildungsministerin Ina Brandes hatte heute einen großen symbolischen Scheck für die Wissenschaft dabei.

Read more »

Bachelor-Paare: Wer blieb zusammen, wer trennte sich?Ein Überblick über die Beziehungen der Bachelor-Paare seit 2003: Welche Paare sind noch zusammen, warum haben sie sich getrennt und was sagen sie über die Zeit nach der Show?

Read more »

Hockeybundesliga: Final4 in Bonn - Live-Stream des StadtderbysAm Wochenende findet das Final4 der Hockeybundesliga in Bonn statt. In Kooperation mit DYN zeigen wir bei BILD und SPORTBILD am Samstag das Stadtderby im Herren-Halbfinale zwischen dem Hamburger Polo Club und dem Harvestehuder THC live und kostenlos im Stream. Die Rollen im Hamburg-Duell um den Finaleinzug der Deutschen Meisterschaft sind klar verteilt.

Read more »