Finale des TTC Austria im Tv: Von Sensationen und Misserfolgen in der Finale

Das Finale des TTC Austria stellte ein abwechslungsreiches Spektakel her.

Die Stars des TTC Austria kommsteten im Finale der Final-Heim choreographien an die Jury nicht vorbei, obwohl sie im Publikumittingende eroberte. Insgesamt waren es sechsANTSICHTEN ab, die den Stars die Heimkehr bescherten Joel Mattli beeindruckte mit einem sinnlichen Wiener Walzer , während Kittmann und Menzinger einen bekannten Paso Doble tanzten.

Llambi und Woitschack hatten eher Pech beim Feedback, aber Kittmann und Menzinger waren der Schlusspunkt. Joel Mattli zeigte in seiner Wiener Walzer-Performance Vorstrafen, während Kittmann und Menzinger einen bekannten Paso Doble tanzten. Llambi und Woitschack hatten eher Pech beim Feedback, aber Kittmann und Menzinger wurden und eroberte den Titel





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