Finale von 'Let's Dance' Staffel 19: Die drei letzten Tanzpaare stehen fest

In der finalen Show 12 der 19. Staffel von 'Let's Dance' kämpfen drei Tanzpaare um den Titel. Sängerin Anna-Carina Woitschack, bekannt durch ihre Teilnahme bei 'DSDS' 2011 und ihre frühere Ehe mit Stefan Mross, tanzt mit Profi Evgeny Vinokurov. Der schweizer Sportler Joel Mattli, Weltrekordhalter im Stangenflug und Teilnehmer an 'Ninja Warrior', kämpft um den Titel mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev.

In der finalen Show 12 der 19. Staffel von ' Let's Dance ' kämpfen drei Tanzpaare um den Titel. Sängerin Anna-Carina Woitschack , bekannt durch ihre Teilnahme bei 'DSDS' 2011 und ihre frühere Ehe mit Stefan Mross, tanzt mit Profi Evgeny Vinokurov.

Der schweizer Sportler Joel Mattli, Weltrekordhalter im Stangenflug und Teilnehmer an 'Ninja Warrior', kämpft um den Titel mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Sänger und Entertainer Ross Antony, bekannt durch seine Teilnahme bei 'Dschungelcamp' und seine Rolle in der 'Popstars'-Band Bro'Sis, tanzt mit Mariia Maksina. Sänger und 'GZSZ'-Star Jan Kittmann ist der erste Promi-Herr der Staffel und tanzt mit Kathrin Menzinger. Sänger und Drummer von 'Tokio Hotel' Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster.

Sängerin Nadja Benaissa, bekannt durch ihre Rolle in der Band 'No Angels', tanzt mit Vadim Garbuzov. Die Schauspielerin Esther Schweins, bekannt durch ihre komödiantischen Anfänge in den 1990ern und ihre Rolle in der ZDF-Serie 'Blutige Anfänger', tanzt mit Massimo Sinató. In der Show 8 bekamen einige der Tanzpaare ausnahmsweise andere Tanzpartner. In der finalen Show 12 werden die drei Tanzpaare um den Titel kämpfen. Die Show wird am 29. Mai 2026 stattfinden





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