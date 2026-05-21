Finaltag der Amateure 2026: Spiele, Zeitfenster und Übertragung

Der Finaltag der Amateure 2026 findet am 23. Mai statt und bietet ein umfangreiches Programm mit 21 Landespokalendspielen. Die Finalspiele werden in vier verschiedenen Zeitfenstern ausgetragen und können im Free-TV auf der ARD oder im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.

Der Finaltag der Amateure 2026 findet am 23. Mai statt und fällt traditionell auf denselben Tag wie das DFB-Pokalfinale. Insgesamt stehen die 21 Landespokalendspiele an.

Die Finalspiele werden in vier verschiedenen Zeitfenstern ausgetragen. Die ersten Spiele beginnen um 11:30 Uhr, gefolgt von weiteren Anstoßzeiten um 13:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Beim Finaltag der Amateure geht es nicht nur um den Gewinn der Landespokaltitel, sondern auch um die Qualifikation für die erste Runde des DFB-Pokals. Besonders für unterklassige Vereine ist diese finanziell äußerst attraktiv.

Die ARD wird den Finaltag der Amateure 2026 ab 11:20 Uhr im Free-TV übertragen. Bis 19:00 Uhr werden insgesamt vier Live-Konferenzen gezeigt. Die Übertragung kann auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden. SV Todesfelde vs. 1.

FC Phönix Lübeck (Schleswig-Holstein) ist eines der Spiele, die an diesem Tag stattfinden werden. Ebenso Energie Cottbus vs. VfB Krieschow (Brandenburg), VfR Mannheim vs. SV Waldhof Mannheim (Baden) und Lüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück (Niedersachsen). Die vier bestplatzierten Teams sind automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Das bedeutet, dass der Gegner eines bereits qualifizierten Landespokalfinalisten ebenfalls einen Platz im DFB-Pokal erhält, unabhängig vom Ausgang des Finalspiels.

Dies betrifft in diesem Jahr den VfB Krieschow (gegen Energie Cottbus) und den SC St. Tönis (gegen den MSV Duisburg)





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