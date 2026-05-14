Financial Constraints Force Hertha BSC to Downsize, with Key Players on the Move

Hertha BSC is facing a challenging future due to financial constraints, with key players set to depart. The club is forced to downsize their player roster, with players like Marten Winkler, Kennet Eichhorn, Fabian Reese, and others expressing their desire to leave. The financial constraints may also impact the retention of other key players, such as Tjark Ernst and Linus Gechter.

Hertha BSC steht vor einer völlig offenen Zukunft! Nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga muss der Hauptstadtklub aus finanziellen Zwängen den Spieler-Etat herunterfahren. Jetzt will auch noch ein Spieler weg, der von Trainer Stefan Leitl für die Zukunft fest eingeplant war.

Flügelspieler Marten Winkler hat bei Hertha BSC seinen Wechselwunsch hinterlegt. Dem "Kicker" sagt er über seine Zukunftspläne: "Mich reizt die Bundesliga sehr. Hier ist nichts abgeschrieben. Aber ich habe beim Verein hinterlegt, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte und mir einen Wechsel vorstellen kann.

Jetzt schauen wir mal, was der Sommer bringt.

". Der Verlust Winklers wäre die nächste Schwächung für Hertha. Mit sechs Treffern und sieben Torvorlagen spielt er die stärkste Saison seiner Karriere, ist damit zweitbester Scorer der Berliner hinter Fabian Reese (10 Treffer, 13 Torvorlagen). Auch dessen Verbleib ist mehr als fraglich.

Hertha dürfte kaum in der Lage sein, das Gehalt von 1,8 Mio. für eine weitere Saison als Zweitligist zu stemmen. Zumal es viele Interessenten für den Hertha-Kapitän gibt. Kennet Eichhorn, Fabian Reese, Tjark Ernst, Marton Dardai und Linus Gechter sind heiß begehrt. Möglich, dass alle Hertha für hohe Ablösesummen verlassen.

Droht Hertha der Zerfall? Wunderkind Kennet Eichhorn ist definitiv nicht zu halten. Bayern, Leverkusen und Dortmund drücken immer mehr auf die Tube. Auch Leipzig, Frankfurt, Manchester City sowie weitere internationale Topvereine wollen ihn.

Eichhorn wird Hertha wegen einer Ausstiegsklausel für 10 bis 12 Mio. Ablöse im Sommer verlassen. Auch Top-Torwart Tjark Ernst hat eine Klausel und einen großen Markt. International spielende Vereine können ihn für fünf Mio.

Euro verpflichten. Verteidiger Linus Gechter strebt ebenso mit aller Wucht die Erstklassigkeit an. Julian Eitschberger liegen Angebote aus dem In- und Ausland vor, er liebäugelt ebenso mit einem Wechsel. Marton Dardai und Michael Cuisance sind weitere Wechselkandidaten mit höheren Ambitionen.

Weg sind schon Toni Leistner, Diego Demme, John Brooks, Jeremy Dudziak und Tim Hoffmann, die im letzten Heimspiel gegen Fürth verabschiedet wurden. Hertha wird wahrscheinlich ein komplett neues Team um Spielmacher Josip Brekalo bauen müssen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hertha BSC Financial Constraints Downsize Key Players Kennet Eichhorn Fabian Reese Tjark Ernst Linus Gechter Wunderkind Kennet Eichhorn Bayern Leverkusen Dortmund Leipzig Frankfurt Manchester City International Top Clubs Josip Brekalo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hertha BSC fails Bundesliga-promotion target, losing home support and struggling on fieldHertha BSC has missed their goal of Bundesliga promotion, with weak home form and a decline in home attendances being the main reason. The home performances in Olympiastadion are highlighted, with only 23 points in 17 games including 6 wins, 5 draws, and 6 losses.

Read more »

S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Prudential Financial Anlegern eine FreudePrudential Financial-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Prudential Financial-Dividendenausschüttung aus.

Read more »

Vor dem Saisonfinale: Arminia-Fans marschieren geschlossen zur Bielefelder AlmVor dem entscheidenden Spiel gegen Hertha BSC sollen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Read more »

Deutschlands Außenminister zeigt Herz für Hertha BSC, Toni Leistner scherzt über AblösesaisonAm Trikottag, dem Tag, an dem man im Trikot des Herzensvereins zur Arbeit geht und seine Liebe zeigt, zeigte Deutschlands Außenminister Johann Wadephul auf Instagram, dass sein Herz für Hertha BSC schlägt. Toni Leistner, Herzas Abwehrspieler, antwortete Wadephul auf Instagram und scherzte über seine bevorstehende Ablösesaison.

Read more »