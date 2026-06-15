Financial News - Daily Update

This is a daily financial news update, covering various commodities and markets.

Nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,12 Prozent auf 70,12 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 68,00 US-Dollar. Um 4:13 Prozent auf 1.775,50 US-Dollar.

Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.705,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.290,50 US-Dollar) geht es um 4,42 Prozent auf 1.347,50 US-Dollar nach oben. Im Vergleich zum Vortag (86,80 US-Dollar) geht es um -4,09 Prozent auf 83,25 US-Dollar nach unten. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 84,88 US-Dollar am Vortag auf 80,86 US-Dollar nach unten (--4,74 Prozent).

Mit einem Kursgewinn. Um 20:28 Uhr notiert der Baumwolle 0,56 Prozent stärker bei 0,73 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,73 US-Dollar. Am Montagabend nach.

Um -2,61 Prozent auf 2,98 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,06 US-Dollar. Geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 2,10 Prozent auf 2,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zu gewinnen in Höhe von 0,34 Prozent auf 2,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,50 US-Dollar. Im Plus. Um 1,11 Prozent auf 3,61 US-Dollar geht es nach oben.

Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,57 US-Dollar. Im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -6,16 Prozent auf 1,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1,65 US-Dollar gemeldet wurde. Um 0,47 Prozent auf 11,19 US-Dollar.

Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,14 US-Dollar. Um 0,33 Prozent auf 302,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 301,30 US-Dollar. Bei 0,74 US-Dollar gehandelt.

Das bedeutet einen Gewinn von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,74 US-Dollar). Nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,14 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent). Um 1,03 Prozent auf 3,15 US-Dollar.

Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,12 US-Dollar. Um -0,95 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,97 US-Dollar. Seitwärts.

Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 15,99 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 15,99 US-Dollar. Bei 86,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,82 Prozent.

Verluste. Um 18:58 Uhr fällt der Kohlepreis um -3,85 Prozent auf 125,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 131,00 US-Dollar an der Tafel. Um -1,79 Prozent auf 11,83 US-Dollar.

Am tags zu vor lag der Reispreis bei 12,04 US-Dollar. Um 20:30 Uhr auf. Es geht 1,36 Prozent auf 632,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 623,50 US-Dollar stand





FinanzenNet / 🏆 78. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Silver Platinum Commodities Markets Caffeine Orangensaft Soja Zucker Milch Kohle Reis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konsolen-Update von Microsoft: Xbox-Spieler dürfen sich über neue Features freuenVom Energiesparen bis zur Freundesliste – das neue Update verbessert viele kleine Details im Alltag.

Read more »

Neues Software-Update sorgt bei Samsung-Smartphone für große ProblemeEin neues Software-Update von Samsung sorgt bei Besitzern eines teuren Falt-Smartphones für große Probleme.

Read more »

Forza Horizon 6: Neuer Patch schützt vor Verlust von SpielständenDie Entwickler von Forza Horizon 6 haben ein Update veröffentlicht, das Fans dringend installieren sollten.

Read more »

KI-Update kompakt: KI-Redenschreiber, Fable & Mythos-Sperre, KI-Sorgen, Apple-KIDas 'KI-Update' liefert drei mal pro Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.

Read more »