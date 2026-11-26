Schon um die Frage, wann man eine Erbschaftsteuererklärung erstellen muss, gibt es viel Unsicherheit. Komplex kann es mit Immobilien werden. Wann Strafen drohen.

Wenn eine nahestehende Person stirbt, denken die wenigsten Menschen sofort an eine Meldung ans Finanzamt. Doch wer die Frist verpasst, kann im schlimmsten Fall der Steuerhinterziehung beschuldigt werden.

„Viele Erben gehen davon aus, dass das Finanzamt automatisch über den Nachlass informiert wird“, sagt Agnes Fischl, Steuerberaterin und Fachanwältin für Erbrecht aus München. „Doch das ist häufig nicht korrekt. “ Zwar müssen längst nicht alle Erben eine Erbschaftsteuererklärung abgeben, doch sie müssen ihre Erbschaft beim Finanzamt anzeigen. Schon dabei gibt es allerdings einige Fallstricke.

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Folgende zehn Fehler sollten Sie vermeiden. Grundsätzlich gilt: Wer durch eine Erbschaft Vermögen erhält, muss den Erwerb innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis dem für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt anzeigen. Nach Eingang der Anzeige prüft das Finanzamt, ob es eine Erbschaftsteuererklärung anfordert.