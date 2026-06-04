Finanzen.net ZERO bietet ein gebührenfreies Trading‑Erlebnis, tausende Sparplan‑Optionen ab 1 Euro und eine Sonderaktion zur WM 2026, bei der jedes deutsche Tor 5 Euro Prämie einbringt.

Finanzen .net ZERO setzt neue Maßstäbe im Trading‑Umfeld und kombiniert ein umfangreiches Produktportfolio mit einer klaren Kostenpolitik. Wer jetzt ein Depot eröffnet, profitiert nicht nur von einer breiten Auswahl an handelbaren Wertpapieren - von Aktien und ETFs über Derivate bis hin zu über 59 echten Kryptowährungen - sondern auch von einer Plattform, die keine Depot‑ oder Ordergebühren erhebt.

Lediglich die marktüblichen Spreads und ein kleiner Minder­mengen­zuschlag von einem Euro bei sehr kleinen Orders fallen an, sodass die Gesamtkosten für aktive Händler deutlich niedriger liegen als bei herkömmlichen Brokern. Die Handelsoberfläche ist sowohl im Web als auch als mobile App verfügbar und besticht durch hohe Stabilität, intuitive Bedienung und eine nahtlose Integration in das größte deutsche Börsenportal. Durch die BaFin‑Regulierung ist das Konto zudem durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, was ein hohes Maß an Sicherheit für Anleger garantiert.

Ein weiterer Pfeiler des Angebots ist das vielfältige Sparplan‑Programm. Finanzen.net ZERO ermöglicht mehr als 10.000 kostenfreie Sparpläne auf Aktien, Fonds, ETFs und Kryptowährungen, die bereits ab einer Sparrate von einem Euro gestartet werden können. Kunden können die Sparraten flexibel gestalten - wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich oder vierteljährlich - und zudem dank Dynamisierungsoptionen ihr Investment automatisch an steigende Preise anpassen.

Die Plattform unterstützt intelligente Order‑Typen wie Trailing‑Stop‑Loss, One‑Cancels‑Other (OCO), Limit, Stop‑Limit und Multi‑Order, was Händlern hilft, präzise Ein‑ und Ausstiegspunkte zu setzen und das Risiko optimal zu steuern. Finanzen.net ZERO wurde mehrfach als "Kosten‑Sieger" ausgezeichnet, zuletzt im Waren‑Test der Stiftung 12/2025, und genießt hohes Lob seitens der Fachpresse, darunter das Handelsblatt, Börse‑Online, Finanz‑Tip, Finanzfluss und extraETF. Auf Trustpilot und in den App‑Stores erzielt die ZERO‑App durchweg Top‑Bewertungen von 4,7 Sternen.

Das Unternehmen wirbt zudem mit einer besonderen Promotion zur Fußball‑Weltmeisterschaft 2026: Jedes Tor der deutschen Nationalelf generiert für Kunden eine Prämie von fünf Euro, die dem Depot gutgeschrieben wird. Dieser Bonus unterstreicht den kundenorientierten Ansatz von Finanzen.net ZERO, das sich als kosten‑transparentes, leistungsstarkes und benutzerfreundliches Trading‑Tool positioniert, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Investoren anspricht





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