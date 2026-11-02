Finanzen.net Zero: Rebranding, neues Design und Marktdaten

Finanzen.net Zero lanciert neue Marke Finanzen invest mit erweitertem Design. Parallel dazu liefert der NASDAQ 100 aktuelle Handelsdaten und Dividendenvorschau.

Die Marke Finanzen.net Zero treibt ihre strategische Umstrukturierung voran und integriert sich enger in das übergeordnete Netzwerk von Finanzen.net. Diese Maßnahme beinhaltet die Einführung einer komplett neuen Markenidentität, ein überarbeitetes visuelles Design sowie eine Erweiterung des Funktionsumfangs für die Nutzer. Das Ziel dieser Neuausrichtung ist es, die Benutzererfahrung zu verbessern und das Angebot an exklusiven Features und weniger Werbung zu schärfen.

Markenausbau und technische Integration

Die Handels- und Depotfunktionen werden nun unter der neuen Marke Finanzen invest bereitgestellt, wobei diese Marke juristisch zur finanzen.net zero GmbH gehört. Für die Vermittlung von Finanzinstrumenten agiert die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH entsprechend den Vorgaben des § 3 Abs. 2 WpIG. Bei Geschäften mit Kryptowerten übernimmt die DonauCapital Wertpapier GmbH ausschließlich die Verantwortung für die Handels- und Depotfunktionen. Die finanzen.net GmbH spielt dabei nur eine rein technische Rolle und stellt den Rahmen bereit, ohne in die eigentliche Wertpapier- oder Kryptodienstleistung eingebunden zu sein.

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Aktuelle Performance des Nasdaq 100 Index

Der Nasdaq 100 Index schloss den Handel letztendlich mit einem Rückgang von 1,39 Prozent auf 27.989,82 Punkte. Zuvor hatte der Index mit einem Plus von 0,621 Prozent bei 28.561,17 Punkten in den Handel gestartet, was auf einen Vorstandsstand von 28.384,85 Punkten zurückzuführen ist. Das tägliche Tief wurde bei 27.967,44 Einheiten erreicht, während das Tageshoch bei 28.753,39 Punkten lag. Diese Bewegung stellt eine wichtige Datenpunkt in der aktuellen Marktbeobachtung dar.

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Vergleichende historische Indexdaten

Ein Blick auf die historischen Daten zeigt signifikante Veränderungen über verschiedene Zeiträume. Am 02.10.2026 wurde der Nasdaq 100 auf 30.807,93 Punkte taxiert. Drei Monate zuvor ruhte der Handel wochenendbedingt, während der Index am 31.07.2026 noch bei 28.274,20 Punkten notierte. Seit Jahresbeginn 2026 ist der Index um 11,04 Prozent gestiegen. Das Jahreshoch liegt bei 31.361,37 Punkten, das Jahrestief bei 22.841,42 Punkten. Im Vergleich dazu lag der Index am 31.10.2025 bei 25.858,13 Punkten.

Führendes Handelsvolumen und Dividendenprognose

Die Aktie von Airbnb verzeichnete das größte Handelsvolumen im Nasdaq 100 mit 47.654.170 gehandelten Aktien an der Heimatbörse. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Milliarden Euro hebt sich dieses Unternehmen besonders hervor. Laut der Schätzung von FactSet weist die Airbnb-Aktie im Jahr 2026 mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf. Spekulative Anleger können über Knock-outs überproportional an diesen Kursbewegungen partizipieren.