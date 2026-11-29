Olli Dittrich lebte vor seinem Durchbruch am Existenzminimum. Ein Freund half ihm mit einer ungewöhnlichen Geste.

liegt eine Vergangenheit, die von erheblichen Geldproblemen geprägt war. Wie dramatisch seine Situation zwischenzeitlich ausfiel, wird in der ARD-Dokumentation deutlich. Darin schildert sein enger Weggefährte Jon Flemming Olsen eine besonders bedrückende Erinnerung: "Es gab eine Phase, wo er wirklich finanziell verzweifelt war.

Ich erinnere mich, dass er mich irgendwann mal besuchte und völlig am Boden zerstört war, weil er einfach kein Geld mehr kriegte von der Bank und der Automat tat nichts mehr raus.

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" Jon wollte seinem Freund damals zumindest ein wenig helfen. Deshalb nahm er ihm eine Lederjacke ab und bezahlte dafür ungefähr 20 Mark. Die Geschichte ist Teil des Filmporträts, das die ARD zulange keineswegs absehbar. Über Jahre versuchte der Künstler, mit vereinzelten Engagements beruflich Fuß zu fassen.