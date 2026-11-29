Der Artikel erläutert die finanziellen Regelungen bei längeren Krankheitszeiten in Deutschland. Er beschreibt die Entgeltfortzahlung im ersten Krankheitsmonat und den Übergang zum Krankengeld der Krankenkasse. Besonderes Augenmerk liegt auf der Höhe des Krankengeldes sowie der Empfehlung, sich proaktiv bei der Krankenkasse zu melden, um Auszahlungsverzögerungen zu vermeiden.

in ihrer Brust.

„Das Leben hat sich von einem Tag auf den anderen geändert“, sagt die Endfünfzigerin, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie hat eine monatelange Behandlung vor sich, unter anderem mit einerWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

Advertisement

Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Unterwegs in Berlin Newsletter“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Mit dem plötzlichen Einschnitt ins Leben befassen sich wohl nur wenige im Voraus. Eine neben der Heilung wichtige Frage stellt sich aber schnell: Wie kann eine lange Krankheitsdauer finanziert werden, wenn es aus eigener Kraft nicht geht und vielleicht auch niemand mit ausreichendenAn dieser Stelle ist der Sozialstaat zum Glück der Betroffenen noch recht gut aufgestellt.