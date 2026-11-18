Eine detaillierte Analyse der finanziellen Anreime im DFB-Pokal, die zeigen, wie Preisgelder und Heimspieleinahmen die Wirtschaftlichkeit kleinerer Vereine erheblich steigern können.

Der DFB-Pokal stellt für die teilnehmenden Fußballvereine, insbesondere für die kleineren Unterriesen im deutschen Fußball, weit mehr dar als nur ein prestigeträchtiges Turnier um den wichtigsten Pokal des Landes.

Er ist gleichzeitig eine der wenigen financial opportunities, die den unterklassigen Klubs ermöglichen, ihre wirtschaftliche Basis signifikant zu stärken. Während die großen Bundesliga-Teams wie FC Bayern München und Borussia Dortmund aufgrund ihrer europäischen Verpflichtungen und des früheren Spiels um den Franz-Beckenbauer-Supercup ihre Pokalauftritte oft in die zweite Phase verschoben und damit erst später in die Hauptrunde starteten, war der Kampf um den Einzug in die nächste Runde für die meisten anderen Vereine bereits ab Ende August intensiv.

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Zeitliche Verschiebung der Oberliga Teams

Die Spiele der ersten Runde fanden traditionell zwischen dem 21. und 24. August statt, wobei die Top-Vereine aus dem Westen Deutschlands aufgrund der Verschiebung auf den 1. und 2. September warten mussten. Dies führte zu einer interessanten zeitlichen Entzerrung, bei der die unterklassigen Teams zunächst ihre Stärke beweisen mussten, ohne die direkte Konkurrenz der absoluten Spitzenteams spüren zu müssen.

Für die meisten Bundesligisten stand in der ersten Phase vor allem die Sorge im Vordergrund, sich nicht zu blamieren und frühzeitig aus dem Wettbewerb zu fliegen, während die Unterdogs die Chance sahen, ihr Leben lang im Gedächtnis der Fans zu bleiben. Die finanzielle Struktur des DFB-Pokals ist dabei so gestaltet, dass sie dem Gedanken der Chancengleichheit und der Fair Play Philosophie folgt. Jeder Verein, der die Teilnahme an der ersten Hauptrunde schafft, erhält pauschal 211.886 Euro.

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Diese Summe mag auf den ersten Blick für einen Viertligisten oder eine Regionalligamannschaft immens hoch erscheinen, doch sie ist nur der Anfang. Das besondere Merkmal des Pokals ist die exponentielle Steigerung der Preisgelder mit jeder gewonnenen Runde. Verdoppelt sich der Betrag quasi, sodass die Einnahmen mit jedem weiteren Sieg massiv in die Höhe schnellen. Ein gewonnenes Finale bringt dem Sieger nicht nur den Titel, sondern auch eine Prämie von 4,32 Millionen Euro.

Exponentielle Steigerung der Preisgelder

Rechnet man alle Runden zusammen, kommt ein Sieger auf einen Gesamtbetrag von rund 10,89 Millionen Euro. Insgesamt fließen im gesamten DFB-Pokal-Wettbewerb 74,2 Millionen Euro an Preisgeldern aus. Dies unterscheidet sich grundlegend von der Struktur in der Bundesliga, wo die Einnahmen aus den zentral vermarkteten Medienrechten streng nach einem Verteilungsschlüssel aufgeteilt werden, der die finanziellen Unterschiede zwischen den Vereinen eher marginalisiert.

Im Pokal hingegen steht das direkte Zusammentreffen im Vordergrund, wobei die Vergabe der Gelder prinzipiell allen Vereinen gleichermaßen zusteht, solange sie die jeweiligen Hürden nehmen. Ein weiterer entscheidender wirtschaftlicher Vorteil ergibt sich aus der Heimrecht-Struktur. Da automatisch der Tabellenältere oder besser platzierte Verein das Heimrecht erhält, profitieren die unterklassigen Klubs oft massiv von ausverkauften Stadien.

Während dies für einen Bundesligisten im eigenen Stadion kaum etwas Außergewöhnliches darstellt, ist es für einen Dritt- oder Viertligisten ein seltenes Ereignis, das enorme Einnahmen aus Ticketverkäufen, Catering und Merchandising generiert. Gelang es beispielsweise einem Drittligisten wie dem 1. FC Saarbrücken in der Saison 2023/24, das Pokal-Halbfinale zu erreichen, summieren sich zu den 3,4 Millionen Euro an Preisgeld für diesen Erfolg noch weitere satte Einnahmen aus fünf Heimspielen.

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Heimrecht als wirtschaftlicher Vorteil

Diese Kombination aus garantierten Preisgeldern, verdoppelnden Rundenprämien und dem Potenzial aus Heimspielen macht den DFB-Pokal für viele Vereine zum existenziellen Wirtschaftsfaktor. Es ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern ein komplexes Geflecht aus medialer Aufmerksamkeit und finanzieller Absicherung, das den deutschen Fußball auf allen Ebenen zusammenhält und die Lücke zwischen den verschiedenen Spielklassen nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich überbrückt.

Die Verteilung der Einnahmen erfolgt hierbei zwar zu 50 Prozent aus den Medienrechten und zu 50 Prozent aus weiteren Quellen, doch die direkte Verteilung an die Teilnehmer garantiert, dass jeder Sieg einen messbaren Wert hat, der über den reinen sportlichen Triumph hinausgeht.