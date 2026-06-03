Finanzielle Engpässe: HSG Nordhorn-Lingen muss Kapitän Zintel ziehen lassen

Der Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen muss aufgrund finanzieller Probleme Einschnitte im Kader vornehmen. Kapitän und Spielmacher Björn Zintel verlässt den Klub nach zwei Jahren. Der Verein hat bereits Verträge mit weiteren Leistungsträgern nicht verlängert und den jungen Niederländer Emiel Hoogland (21) als preisgünstigere Alternative verpflichtet. Geschäftsführer Michael Jonker gibt an, dass das Sponsoring bei vielen Unternehmen derzeit nicht prioritär sei, was den Verein vor Herausforderungen stelle. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten wurde die Lizenz für die nächste Saison ohne Auflagen erteilt.

Der Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen muss aufgrund finanzieller Engpässe Einschnitte im Kader vornehmen. Nach zwei Jahren verlässt Kapitän und Spielmacher Björn Zintel den Klub. Zintel betont, dass er sportlich noch mehr erreicht hätte und wünscht seiner Mannschaft alles Gute für die Zukunft.

Der Verein hat bereits Verträge mit weiteren Leistungsträgern nicht verlängert und den jungen Niederländer Emiel Hoogland (21) als preisgünstigere Alternative verpflichtet. Geschäftsführer Michael Jonker gibt an, dass das Sponsoring bei vielen Unternehmen derzeit nicht prioritär sei, was den Verein vor Herausforderungen stelle. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten wurde die Lizenz für die nächste Saison ohne Auflagen erteilt





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