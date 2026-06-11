Finanzielle Katastrophe beim TSV 1860 München: Zwangsabstieg trotz sportlichem Erfolg

Aufgrund einer fehlenden Summe von 2,7 Millionen Euro verweigert der DFB dem TSV 1860 München die Lizenz für die 3. Liga, was zu einem Zwangsabstieg führt.

Die Nachricht hat die Fußball welt in München und weit darüber hinaus erschüttert: Der TSV 1860 München muss die bittere Pille des Abstiegs schlucken. Es ist nun offiziell und endgültig, denn die Zulassungsverfahren für die 3.

Liga wurden abgeschlossen und das Teilnehmerfeld für die kommende Saison 2026/27 steht fest. Zu diesem Kreis gehören die Münchner Löwen leider nicht mehr. Das Besondere und zugleich Tragische an dieser Situation ist, dass der Verein den Klassenerhalt auf dem Spielfeld eigentlich geschafft hatte. Die Spieler hatten gekämpft, die Punkte gesammelt und sportlich bewiesen, dass sie die Qualität besitzen, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu verweilen.

Doch die Entscheidung fiel diesmal nicht auf dem grünen Rasen, sondern in den Büros des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der die notwendige Lizenz für die nächste Spielzeit verweigerte. Der Kern des Problems liegt in der prekären wirtschaftlichen Lage des Traditionsvereins. Um die strengen Auflagen für die Lizenzierung zu erfüllen, bedarf es einer soliden Finanzplanung und nachweisbarer Liquidität. In diesem Fall fehlten dem TSV 1860 München laut offiziellen Angaben rund 2,7 Millionen Euro, um die wirtschaftlichen Anforderungen zu erfüllen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Verein in hohem Maße von seinem Investor Hasan Ismaik abhängig ist. In diesem entscheidenden Moment war der Investor jedoch nicht bereit, die fehlende Summe aufzubringen, um die Finanzierungslücke zu schließen. Dieser Rückschlag ist für den Verein besonders schmerzhaft, da es bereits in der Vergangenheit ähnliche Krisen gab.

Erstmals seit geraumer Zeit muss der Verein einen sportlich verdienten Platz in einer Profiliga aufgrund administrativer und finanzieller Fehlgriffe kampflos abgeben, was die fragile Struktur der Vereinsführung offenlegt. In einem verzweifelten Versuch, die Wende noch herbeizuführen, hatte Investor Ismaik kurz zuvor den renommierten Anwalt Peter Gauweiler mit der rechtlichen Vertretung beauftragt. Mit dem prominenten Juristen an seiner Seite hoffte Ismaik, die Kündigung des Kooperationsvertrages sowie den drohenden Zwangsabstieg anfechten zu können.

Besonders im Fokus stand dabei ein kurzfristig gekündigtes Darlehen des Investors, welches die finanzielle Basis für die Lizenzierung massiv untergraben hatte. Die Hoffnung war groß, durch rechtliche Schritte einen Aufschub oder eine gänzlich neue Bewertung der finanziellen Situation zu erreichen. Doch die juristischen Bemühungen fruchteten nicht, und die Entscheidung des DFB blieb bestehen, was das Ende jeder Hoffnung auf einen Verbleib in der 3. Liga bedeutete.

Während für die Löwen eine Zeit der Neuorientierung und des Schmerzes anbricht, gibt es auf der anderen Seite einen großen Gewinner. Der TSV Havelse rückt nun an die Stelle des Münchner Traditionsclubs. Die Mannschaft aus Niedersachsen profitiert als der bestplatzierte sportliche Absteiger der vergangenen Saison von dieser Entscheidung. Im Gegensatz zu 1860 München konnte Havelse sämtliche wirtschaftlichen sowie technisch-organisatorischen Anforderungen lückenlos nachweisen.

Dies zeigt einmal mehr, wie entscheidend ein nachhaltiges Finanzmanagement im modernen Profifußball ist. Für die Fans der Löwen bleibt nur die Hoffnung, dass dieser tiefe Fall als Weckruf dient, um die Abhängigkeit von einzelnen Geldgebern zu reduzieren und eine stabilere Zukunft für den Verein aufzubauen, damit sportliche Erfolge in Zukunft nicht mehr durch finanzielle Instabilität zunichtegemacht werden





BR24Sport / 🏆 39. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TSV 1860 München 3. Liga Lizenzentzug Hasan Ismaik Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rudi Völler unterstützt Spendenaktion für 1860 MünchenDFB-Sportdirektor Rudi Völler möchte sich aus alter Verbundenheit für den finanziell angeschlagenen Verein TSV 1860 München engagieren. Fans starteten eine Spendenaktion, nachdem dem Klub wegen mangelnder Liquidität die Lizel verwehrt blieb und der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern folgt. Völler, der selbst von 1980 bis 1982 für die Löwen spielte, will auch Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugen.

Read more »

Rechtsstreit beim TSV 1860 München: Ismaik setzt auf Gauweiler gegen angeblichen MasterplanInvestor Hasan Ismaik beauftragt den renommierten Anwalt Peter Gauweiler, um gegen den drohenden Abstieg und die Kündigung seines Kooperationsvertrags beim TSV 1860 München vorzugehen.

Read more »

Nach 1860-Lizenzentzug: TSV Havelse bleibt DrittligistFrankfurt/Main - Der TSV Havelse darf trotz des sportlichen Abstiegs auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga spielen. Nach Ende des

Read more »

Nach 1860-Lizenzentzug: TSV Havelse bleibt DrittligistDer TSV Havelse kann für die 3. Liga planen. Weil der TSV 1860 München keine Zulassung erhält, muss er absteigen. Den Platz nehmen die Niedersachsen ein...

Read more »