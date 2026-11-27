Aufgrund der stetig wachsenden Staatsverschuldung und ausufernder Defizite in Ländern wie Frankreich und den USA droht finanzielle Repression. Investoren fordern höhere Zinsen, was die Refinanzierungskosten für Staaten erhöht und die Kaufkraft der Bürger durch Inflation und Verzicht schmälert.

Wegen der stetig wachsenden Staatsverschuldung scheint die finanzielle Repression als Ausweg kaum mehr vermeidbar. Die Bürger bezahlen diese Schrankenlosigkeit der Staaten mit Verzicht auf Kaufkraft.

Wegen der stetig wachsenden Staatsverschuldung scheint die finanzielle Repression als Ausweg kaum mehr vermeidbar. Die Bürger bezahlen die Schrankenlosigkeit der Staaten mit Verzicht auf Kaufkraft. Die Lage ist verfahren: Neben dem aktuell noch verkraftbaren Inflationsanstieg sind es vor allem ausufernde Staatsschulden, die Investoren momentan stark beunruhigen. Die Schuldentragfähigkeit ist vielerorts angezählt, das Ganze hat erstklassige Staatsanleihen längst im Griff.

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Nach Großbritannien stehen besonders Frankreich und die USA im Fokus. Die Zweifel der Investoren schwappen auch auf andere Länder über. Nachvollziehbar ist das. In den vergangenen Jahren hat sich die Schuldensituation drastisch verschlechtert – mal wieder.