Finanzielle Unterstützung bei Kinderwunsch in Sachsen-Anhalt: Sinkende Antragszahlen und viele verpasste Chancen

In Sachsen-Anhalt sinken die Antragszahlen für finanzielle Unterstützung bei Kinderwunschbehandlungen. Trotz der staatlichen Förderung gehen viele Paare leer aus.

In Sachsen-Anhalt sinken die Antragszahlen für finanzielle Unterstützung bei Kinderwunsch behandlungen. Im vergangenen Jahr gab es 422 Anträge, von denen 354 genehmigt wurden. Im Jahr 2023 waren es noch 445 Anträge, von denen 360 bewilligt wurden. Der häufigste Grund für abgelehnte Anträge ist laut Behördenangaben die Behandlung in einer Klinik außerhalb von Sachsen-Anhalt , die dort ohne ersichtliche Dringlichkeit durchgeführt wird.

\ Eine Kinderwunschbehandlung ist oft ein langer und schwieriger Weg, der auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, erklärt Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamts. Damit diese finanzielle Hürde nicht zum Scheitern führt, gewähren das Land Sachsen-Anhalt und der Bund auf Antrag einen Zuschuss zu den notwendigen Kosten der assistierten Reproduktion. \Profitieren können sowohl Ehepaare als auch nichteheliche Lebensgemeinschaften, jedoch keine gleichgeschlechtlichen. Die Frau sollte zwischen 25 und 40 Jahren, der Mann zwischen 25 und 50 Jahren alt sein. Sie müssen einen gemeinsamen Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Die Behandlung muss im Regelfall in einer Reproduktionseinrichtung im Land Sachsen-Anhalt erfolgen. Mit dem Förderprogramm werden Ehepaare und unverheiratete Paare mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt bei mehreren Versuchen einer In-Vitro-Fertilisation (IVF) oder einer Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI-Behandlung) unterstützt. Die Höchstbeträge liegen bei jeweils 800 beziehungsweise 900 Euro, wenn die Paare noch weitere Zuschüsse etwa von ihrer Krankenkasse erhalten. Für nichteheliche Lebensgemeinschaften, die keine weiteren Zuschüsse erhalten, kann die Förderung je nach Methode bei bis zu 1.600 oder 1.800 Euro liegen. Alles in allem gaben Land und Bund im vergangenen Jahr etwa 221.500 Euro dazu, wie das Landesverwaltungsamt weiter mitteilte. 2023 waren es noch knapp 236.000 Euro, im Vor-Corona-Jahr wurden sogar gut 298.000 Euro ausgezahlt. Und: Für das vergangene Jahr hätte viel mehr Geld zur Verfügung gestanden als abgerufen wurde. Früheren Angaben des Landesverwaltungsamts zufolge waren für 2024 rund 392.000 Euro für die Förderung von Kinderwunschbehandlungen eingeplant. Tatsächlich bezogen sich die meisten genehmigten Förderungen im vergangenen Jahr auf den ersten Versuch. Das waren 211 Fälle; nur etwa halb so viele Förderungen gab es für zweite Versuche, beim dritten Versuch lag die Zahl bei 41. Zur Erfolgsquote wird keine Statistik geführt





