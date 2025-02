Finanzielle Untreue: Geheimnisse im Liebesleben

Eine neue Studie zeigt, dass finanzielle Geheimnisse in Beziehungen weit häufiger sind als geglaubt. Ob verheimlichte Käufe, Schulden oder Kreditkarten – die Studie beleuchtet die Gründe für diese Unehrlichkeit und gibt Tipps für offenere Kommunikation.

Vertrauen ist die Grundlage jeder gesunden Partnerschaft – und Ehrlichkeit die Voraussetzung dafür. Wie ehrlich bist du mit deinem Partner oder deiner Partnerin? Wisst ihr über all eure Ausgaben Bescheid? Über Schulden? Verliehenes Geld? Die gute Nachricht: Einer aktuellen Klarna-Umfrage mit 1.000 Teilnehmenden zwischen 18 und 65 Jahren zufolge kommunizieren 89 Prozent der Deutschen in ihrer Beziehung offen über Geld.

Die schlechte Nachricht: Mehr als die Hälfte gab dennoch an, finanzielle Geheimnisse zu haben. 'Ein klarer Fall von 'finanzieller Untreue'', lautet das Resümee.Unehrlichkeiten rund ums Thema Finanzen scheinen damit absolut keine Seltenheit zu sein. Die erschreckenden Zahlen verdeutlichen es: 32 Prozent verheimlichen kleinere persönliche Käufe, zehn Prozent verborgene Schulden, neun Prozent verliehenes Geld und sieben Prozent besitzen sogar heimliche Kreditkarten. Aber aus welchen Gründen ist es so schwierig, bei diesen Aspekten die Wahrheit auszusprechen? Hier ergab die Umfrage, dass sich über die Hälfte der Teilnehmenden vor einem Streit oder Verurteilung fürchten. 37 Prozent schämten sich für ihre Ausgaben, während 13 Prozent mangelndes Vertrauen oder Unsicherheiten in der Beziehung als Grund nannten.Mit finanziellen Geheimnissen ist es meistens wie mit einer Affäre: irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Und dann? Nach einem eigenen Geständnis kam es laut der Studie bei 24 Prozent der Paare zu einem Streit. Bei weiteren 18 Prozent flog die Unehrlichkeit auf, bevor sie zugegeben wurde – ein noch größeres Konfliktpotenzial. Werde von der Sparerin zur Investorin: Gewinne Klarheit über deine Finanzen, bestimme deinen Marktwert und lerne von vier Expertinnen. Sichere dir jetzt deinen Platz auf der Warteliste und starte im März 2025 durch!Es ist wichtig, in einer Beziehung über Finanzen zu sprechen', appelliert daraufhin Karoline Bliemegger, Finanzexpertin und Produktmanagerin bei Klarna, 'Für viele ist das anfangs ungewohnt, deshalb lautet die Devise: Je früher, desto besser und danach am Ball bleiben.' Ihre konkrete Empfehlung: halbjährliche 'Financial Date Nights', in denen das gemeinschaftliche Budget, Ausgaben und finanzielle Verantwortlichkeiten besprochen werden. Kerzenschein und leckeres Essen können die romantische Stimmung erhöhen





