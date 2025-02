Finanzielle Verantwortung in Liebesbeziehungen: Männer vs. Frauen

Eine neue Umfrage von Verivox zeigt deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Finanzverantwortung in Beziehungen. Während sich die Mehrheit der Männer als Finanzchef sieht, fordern Frauen nach Gleichberechtigung und übernehmen zunehmend Verantwortung.

Über 50 Prozent der Frauen meinen, sich zumindest gleichberechtigt um die Haushaltsfinanzen zu kümmern. Männer fühlen sich oft als Finanzchefs in der Beziehung. Frauen fordern Gleichberechtigung und übernehmen zunehmend Verantwortung. Bei der finanziellen Verantwortung in Partnerschaften treten deutliche Unterschiede auf. Mehr als die Hälfte der Männer sehen sich als Hauptentscheider in Geldfragen, während nur wenige Frauen dies bestätigen.

Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Vergleichportals Verivox. Über die Hälfte der Männer behaupten demnach oft, die Finanzlenker in Beziehungen zu sein. Was lediglich sieben Prozent der Frauen so sehen, sie betonen hingegen vielmehr die Gleichberechtigung in dieser Beziehung: 56 Prozent des vermeintlich „schwachen Geschlechts“ geben an, sich gemeinsam mit ihrem Partner um Geldangelegenheiten zu kümmern. Dies bestätigen allerdings nur 42 Prozent des angeblich „starken Geschlechts“. Lediglich eine Minderheit von vier Prozent der Herren erkennt an, dass ihre Partnerinnen die finanzielle Hauptverantwortung tragen. Sandra Vollmer, Geschäftsführerin von Verivox, hebt hervor, dass offene Gespräche über Geld, sogenannte „Money Dates“, in Partnerschaften entscheidend sind. „Das schafft Vertrauen“, erklärt sie. „Diese Gespräche helfen, Missverständnisse zu vermeiden.“ Viele Frauen sehen sich selbstbewusst in der Finanzverantwortung. 35 Prozent der befragten Damen regeln die Haushaltsfinanzen allein, während nur acht Prozent diese Aufgabe ausschließlich ihrem Partner überlassen. Vollmer fügt hinzu, dass Männer oft Finanz- und Versicherungsprodukte abschließen, was ihr Selbstverständnis als Hauptverantwortliche stärken könnte. Dennoch zeigt die Studie, dass viele Frauen bei finanziellen Entscheidungen mitwirken





