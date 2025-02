Finanzielle Vorsorge im Ruhestand: Tipps ab 50

Auch ab 50 kann man noch viel für seine Altersvorsorge tun. Josephine Holzhäuser, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, gibt Tipps zur Ermittlung der Rentenlücke und zur Wahl von passenden Finanzprodukten.

Für den Ruhestand finanziell gut vorsorgen, das geht nicht nur in jungen Jahren. Auch Ältere können sich noch ein Finanzpolster aufbauen. Was ab dem 50. Lebensjahr zu beachten ist, erklärt Josephine Holzhäuser, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Sie rät unabhängig vom Alter, die persönliche Rente nlücke zumindest grob zu ermitteln. Zunächst sollte man sich eine Übersicht über die zu erwartenden Einkünfte im Rente nalter machen.

Dazu gehören die gesetzliche Rente oder private Vorsorgeverträge. Im zweiten Schritt geht es um die voraussichtlichen Ausgaben im Ruhestand, zum Beispiel die Wohnkosten. Holzhäuser betont: 'Man sollte die Ausgaben im Ruhestand realistisch schätzen und nicht deutlich weniger ansetzen als das, was man auch heute hat.' Die Annahme, dass die Kosten mit Renteneintritt sinken, träfe nur selten zu. Zudem würden die Ausgaben aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten eher steigen. Bei Berechnungen von Kreditinstituten rät Holzhäuser eher zur Vorsicht: 'Je größer die Rentenlücke ausfällt, desto motivierter könnten Kunden sein, Finanzprodukte abzuschließen, die sie vielleicht gar nicht benötigen.' Bei der Suche nach einem passenden Finanzprodukt sollten Sparer ihren Anlagehorizont berücksichtigen, also die Zeit, bis sie das angelegte Geld wieder benötigen. Anders als bei Berufseinsteigern ist der meist kürzer, je älter die Anleger sind. Auch wenn bei zehn bis 15 Jahren Anlagedauer schwankungsärmere Anlagen oft nicht die gewünschte Rendite erzielen, sollte man nicht mehr Risiko eingehen, als man sich zutraue, so die Finanzexpertin. Holzhäuser empfiehlt ETF-Sparpläne für Geld, das in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht benötigt wird. Diese sind börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines bestimmten Börsenindex wie den MSCI World oder den DAX nachbilden. Die ETF-Kosten sind niedriger als die herkömmlicher Aktienfonds, da kein aktives Fondsmanagement betrieben wird. Mit einem ETF-Sparplan können Anleger monatlich eine gewünschte Summe in einen ETF investieren. Die Sparrate kann jederzeit angepasst werden. Es können auch zusätzliche Einmalzahlungen geleistet werden. Da die Kosten eines Produktes, wie ein Sparplan, die Rendite schmälern, sollte man vor Depoteröffnung und Einrichten des ETF-Sparplans die Konditionen verschiedener Anbieter vergleichen. Häufig bieten Direktbanken und Broker die günstigsten Konditionen an. Zu Beginn des Ruhestands stellt sich für ETF-Sparer die Frage: Wann sollen die ETF-Anteile verkauft werden? Die Expertin rät, folgende Aspekte zu bedenken: Wie groß ist die monatliche Rentenlücke? Über welchen Zeitraum soll das Kapital reichen und wie viel Risiko kann ich mir noch erlauben? Welche steuerlichen Regelungen gelten zu dem Zeitpunkt? Je nachdem können Sparer entscheiden, ob sie zum Beispiel nur monatlich für einen bestimmten Betrag Fondsanteile verkaufen oder aber die Fondsanteile auf einmal verkaufen und den Betrag dann anderweitig anlegen. Laut Expertin bietet sich für sicherheitsorientierte Anleger eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen an. Ein weiterer Tipp von Holzhäuser: Nicht alles auf eine Karte setzen. Neben der Vorsorge sei ein Notgroschen wichtig, um ungeplante Ausgaben wie Reparaturen abzudecken - ohne Rücklagen für den Ruhestand antasten zu müssen. Die gute Nachricht für Späteinsteiger: Auch ab 40 lohnt es sich, in eine private Altersvorsorge zu investieren.





