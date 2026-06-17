Finanzielles 70‑Millionen‑Problem lähmt Kölner Kaderplanung - Transferzwickmühle um El Mala und Kaminski

Der 1. FC Köln steht vor einer finanziellen Herausforderung, die die gesamte Transferstrategie für die neue Saison bestimmt. Mit einem knappen Budget, aktivierten Kaufoptionen und den unklaren Zukunftsperspektiven der Top‑Talente Said El Mala und Jakub Kaminski muss Sportdirektor Thomas Kessler kreativ werden - Leihspieler, späte Entscheidungen und das Risiko von Abgängen prägen die kommenden Wochen.

In der bevorstehenden Saison sieht sich der 1. FC Köln mit einer besonders kniffligen Transferlage konfrontiert. Bisher hat der Klub lediglich drei Kaufoptionen aktiviert - eine Zahl, die im Vergleich zu den ambitionierten Zielen des Vereins äußerst gering ausfällt.

Obwohl die Gerüchte um bis zu acht Neuzugänge im Sommer laut werden, fehlt bislang ein echter Außenstehender, der den Kader stärken könnte. Der Kern des Problems liegt in den finanziellen Restriktionen des Vereins, die von einem scheinbar unüberwindbaren 70‑Millionen‑Euro‑Defizit bestimmt werden. Gerade die möglichen Abgänge der beiden Top‑Talente Said El Mala (19) und Jakub Kaminski (24) werfen ein schweres Loch in die Planungen.

El Mala, für den bislang ein Wechsel zum englischen Brentford in Höhe von 50 Millionen Euro diskutiert wurde, blieb letztlich stehen, während Kaminski - trotz mehrerer Angebote aus der Premier League, darunter Brighton - nur durch seine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro den Klub verlassen könnte. Beide Spieler stehen also im Mittelpunkt einer Entscheidung, die nicht nur sportlich, sondern auch finanziell weitreichende Folgen haben wird.

Sportdirektor Thomas Kessler (40) befindet sich deshalb in einer Zwickmühle, die ihn zwingt, seine Strategie grundlegend zu überdenken. Während er sich theoretisch wünscht, in den obersten Etagen des Transfermarktes mit großzügigen Summen zu operieren, zwingt die Realität ihn dazu, zunächst nach Leihspielern zu suchen und potenzielle Anschaffungen zu warten, bis Klarheit über das verfügbare Budget besteht.

Das aktuelle Transferbudget des Vereins liegt zwischen 20 und 25 Millionen Euro, wobei bereits durch die bereits aktivierten Kaufoptionen für Krauß, Kaminski und Simpson‑Pusey rund 14 Millionen Euro verbraucht wurden. Ohne den Erlös aus den möglichen Top‑Star‑Verkäufen ist ein finanzieller Sprung nach oben praktisch unmöglich. Diese Geldknappheit verschiebt den Kaderaufbau in die späten Phasen der Transferperiode, was Trainer René Wagner (37) vor die Aufgabe stellt, bis zum letzten möglichen Abschlusstermin am 1. September um 20 Uhr improvisieren zu müssen.

Die Konsequenzen dieser angespannten Situation zeigen sich bereits jetzt: Der Kader wird voraussichtlich erst sehr spät feststehen, was die Vorbereitungen für die neue Saison erheblich erschwert. Kaminskis Ausstiegsklausel läuft Mitte Juli ab, danach könnte seine Ablösesumme frei verhandelbar sein - ein Szenario, das sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Kessler muss hoffen, dass die Wunschspieler nicht in der Zwischenzeit zu Konkurrenzklubs abwandern und muss gleichzeitig die Gefahr in Kauf nehmen, dass die finanziellen Engpässe das Projekt eines grundlegenden Kaderumbaus gefährden.

Insofern wird die kommende Transferperiode für den 1. FC Köln zu einer wahren Zockersache, bei der jedes gebliebene Geld und jede geduldige Verhandlung über Erfolg oder Misserfolg der Saison entscheiden kann





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