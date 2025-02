Finanzierungslücken in der Haushaltsplanung 2025: Rückflüsse müssen Notlagenkredite tilgen

Die kommende Bundesregierung steht vor neuen Herausforderungen in der Haushaltsplanung für 2025. Finanzierungslücken im Umfang von 3,4 Milliarden Euro treten auf, da Rückflüsse von Energiehilfen, Corona-Soforthilfen und Corona-Unternehmenshilfen nicht in den regulären Haushalt fließen dürfen. Stattdessen müssen diese Mittel für die Tilgung von Notlagenkrediten verwendet werden, die während der Coronapandemie und des Ukrainekriegs aufgenommen wurden. Die Sondertilgungen führen zu einer Vorfinanzierung der Rückzahlungen, die ursprünglich erst ab 2028 erfolgen sollten.

In der Haushaltsplanung für 2025 zeichnen sich neue Finanzierungslücken ab. Der künftigen Bundesregierung werden absehbar weitere 3,4 Milliarden Euro fehlen, die die Ampelregierung in ihrem Haushaltsentwurf für 2025 noch eingeplant hatte. Dabei handelt es sich um Rückflüsse von Energiehilfen aus dem mittlerweile abgewickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 2,9 Milliarden Euro sowie 300 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen und 200 Millionen Euro an Corona-Unternehmenshilfen.

Als Friedrich Merz im Bundestag einen Antrag mit Stimmen der AfD durchbrachte, hätte das ein Wendepunkt im Wahlkampf von Olaf Scholz werden können. Doch die Umfragen bleiben schlecht, und jetzt leistet sich Scholz weitere Fehler. Der Kanzler steht sich mit seiner Art wieder einmal selbst im Weg. Anders als von der Ampel noch im Sommer bei Aufstellung des Etatentwurfs unterstellt, dürfen diese Rückflüsse nicht in den regulären Haushalt fließen. Denn die Hilfen wurden mit Notlagenkrediten finanziert, wofür die Vorgaben des Finanzministeriums sind: ab November 2023 ist es unzulässig, solche Kredite für reguläre Ausgaben zu nutzen, die nichts mit den Gründen zu tun haben, wegen derer die Notlagenkredite aufgenommen worden waren. Genau das aber würde passieren, wenn die Rückflüsse nun dem Haushalt zugutekämen. Stattdessen muss die neue Bundesregierung mit dem Geld vorzeitig Notlagenkredite tilgen. Ähnlich verfuhr Finanzminister Jörg Kukies (SPD) schon Ende 2024, als 8,5 Milliarden Euro an Hilfen zurückflossen. Nach einer Aufstellung des Finanzministeriums entfielen 6,3 Milliarden Euro davon auf Mittel aus dem WSF. Dabei handelte es sich unter anderem um übrig gebliebene Hilfen aus der Gaspreisbremse. 1,4 Milliarden Euro stammten aus Unterstützungen für Unternehmen aus der Coronazeit und 0,8 Milliarden Euro aus Soforthilfen während der Pandemie. Die Rückflüsse aus 2024 und 2025 dienen als eine Art Sondertilgung für die Notlagenkredite aus der Zeit der Coronapandemie und der Anfangsphase des Ukrainekriegs. Sie summieren sich auf insgesamt rund 335 Milliarden Euro. Eigentlich sollten sie erst von 2028 an bis 2061 zurückgezahlt werden. Die Sondertilgungen führen nun dazu, dass die





