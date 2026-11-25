Für die UBS rückt ein belastbarer Krisenplan näher: Die Integration der Credit Suisse verbessert laut Finma die Abwicklungsfähigkeit. Zugleich bleibt der Streit über höhere Kapitalvorgaben offen.

Für die UBS rückt ein belastbarer Krisenplan näher: Die Integration der Credit Suisse verbessert laut Finma die Abwicklungsfähigkeit. Zugleich bleibt der Streit über höhere Kapitalvorgaben offen.picture alliance / ZUMAPRESS.com | Kjetil WaberDie Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma stellt der Notfallplanung der Großbank UBS ein gutes Zeugnis aus.

Die Abwicklungsfähigkeit der UBS im Jahr 2025 habe sich aufgrund der fortgeschrittenen Integration der Credit Suisse verbessert, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Finma erachte die bevorzugte Abwicklungsstrategie der UBS als umsetzbar. Diese sehe vor, dass die Bank im Fall einer drohenden Insolvenz rekapitalisiert und saniert werde, sodass die Gruppe als Ganzes in restrukturierter Form weitergeführt werden könne.

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Den im Jahr 2025 eingereichten Stabilisierungsplan der UBS-Gruppe habe die Finma erstmals seit der Übernahme der CS wieder formell beurteilt und genehmigt. Die Finma unterstützt die von der Schweizer Regierung vorgeschlagene Weiterentwicklung des gesetzlichen Kriseninstrumentariums. Sie setze sich dafür ein, dass neben der bevorzugten Abwicklungsstrategie weitere Optionen rechtssicher umgesetzt werden könnten, insbesondere ein behördlich angeordneter Verkauf der gesamten Bank oder ein geordneter Marktaustritt durch mehrere Teilverkäufe.

Damit sollen die Behörden in einer Krise die Option wählen können, welche die größten Erfolgsaussichten für die Wahrung der Finanzstabilität und die Fortführung der systemrelevanten Funktionen biete. Ziel bleibe es, staatliche Solvenzunterstützung und Notrecht zu vermeiden. Um die einzig verbliebene Großbank des Landes wetterfester zu machen, dringt die Schweizer Regierung zudem auf eine Aufpolsterung der Bilanz.

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Am Dienstag sprach sich ein Parlamentsausschuss dafür aus, dass die UBS die Unterlegung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften mit hartem Kernkapital auf 90% verdoppeln muss . Der Vorschlag kommt der Empfehlung der Schweizer Regierung und der Finma nahe, die für eine vollständige Unterlegung der Auslandstöchter werben. Die UBS lehnt beides entschieden ab, weil sie dadurch Wettbewerbsnachteile befürchtet. Im kommenden Monat könnte die große Kammer des Parlaments eine abschließende Entscheidung treffen.

Das Endspiel um die UBS-Eigenmittelregulierung ist weit fortgeschritten, und die Bank dürfte das Match gegen die Schweizer Politik verlieren. Nun muss sie ihre Kommunikation auf den Kopf stellen. In Brüssel wird über ein Kleinbankenregime nachgedacht und ein neuer Anlauf für die Einlagensicherung vorbereitet. In beiden Fällen soll zwischen kleinen und großen Banken differenziert werden.

Das sollte Sparkassen und Volksbanken ja eigentlich freuen. Doch sie sind eher alarmiert. Die Saga um Nvidia und der Kurssturz bei Anthropic verdeutlichen laut Analysten die Anfälligkeit des KI-Trade. Institutionelle Investoren rechnen für die kommenden Monate noch mit heftigeren Schwankungen.

Die trickreich mit Derivaten eingefädelte Kontrollübernahme der Commerzbank durch Unicredit könnte ein juristisches Nachspiel haben. Eine Frankfurter Kanzlei will vor Gericht klären lassen, ob sich Unicredit mit Nomura und Jefferies abgestimmt hat. Gelingt der Nachweis, wäre womöglich ein Nachschlag für die angedienten Aktien fällig. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats will, dass die UBS ihre Beteiligungen an Auslandstöchtern zu 90% mit CET1 unterlegt.

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Damit verliert die Bank die nächste Runde des Disputs. Die Entscheidung im Nationalrat könnte im Dezember fallen. ING ergänzt ihr Girokonto um eine Kreditkarte und schließt damit eine Lücke für reisende Kunden. Zugleich schafft die Direktbank die Basis für geplante Premium-Konten.