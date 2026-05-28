Finanzminister Klingbeil: Experten zerschlagen Steuerpläne

Der SPD-Finanzminister Lars Klingbeil will die Tabaksteuer drastisch erhöhen, um mehr Geld für den klammen Haushalt zu bekommen. Doch Experten warnen vor den Folgen: Die Steuerpläne könnten nach hinten losgehen und zusätzliche Steuereinnahmen im dreistelligen Millionenbereich erzielt werden.

Schlechte Nachrichten für den Finanzminister Lars Klingbeil . Der SPD-Finanzminister will die Tabaksteuer in zwei Stufen drastisch erhöhen - um satte 20 Prozent. Sein Plan: mehr Geld für den klammen Haushalt.

Doch jetzt zerschlagen Experten die Klingbeil-Rechnung. Der Steuerzahlerbund warnt in einer 28-seitigen Studie, dass die Steuerpläne nach hinten losgehen könnten. Die Extra-Steuermilliarden dürften kleiner ausfallen, als man sich das im Finanzministerium ausrechnet. Der Grund: Schon einmal kassierte sich der Staat an der Zigarette die Finger wund.

Vor rund 20 Jahren stieg die Tabaksteuer um mehr als 50 Prozent. Auch damals träumte der Fiskus von sprudelnden Einnahmen. Doch die Raucher wichen aus: ins Ausland, auf den Schwarzmarkt, zu unversteuerten Zigaretten. Die Bilanz: Statt fast 16 Milliarden Euro jährlich landeten am Ende nur etwas mehr als 14 Milliarden Euro in der Staatskasse.

Der Anteil nicht versteuerter und hohe Lebenshaltungskosten belastet die Situation. Massive Preissprünge bei Zigaretten könnten viele Verbraucher nicht vom Rauchen abbringen, sondern in den illegalen Handel treiben. Anders sehen Experten die Lage bei Alternativen wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln. Diese Produkte könnten Rauchern helfen, vom besonders schädlichen Verbrennen von Tabak wegzukommen.

Deshalb sollten weitere Steuererhöhungen dort vermieden werden. Würde der Staat zudem gegen den Schwarzmarkt vorgehen, könnten dadurch zusätzliche Steuereinnahmen im dreistelligen Millionenbereich erzielt werden





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