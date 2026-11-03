Finanzminister Klingbeils Tabaksteuer-Trick unter Juristen auf Widerstand

SPD und Union planen einen Gesetzgebungs-Trick zur Korrektur der Tabaksteuer-Panne. Verfassungsrechtler und Experten warnen vor verfassungswidriger Rückwirkung und Rechtsunsicherheit für Händler.

Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil steht im Mittelpunkt einer intensiven Debatte über die Korrektur der fehlerhaften Tabaksteuer regelung. Die Koalition aus Union und SPD plant einen umstrittenen politischen Trick, um die steuerlichen Fehler bei Vapes und E-Zigaretten-Liquids schnellstmöglich zu bereinigen. Ziel ist es, die steuerliche Lücke zu schließen, die durch eine Panne bei der Gesetzgebung entstanden ist und zu einer vorübergehenden Steuerbefreiung führte.

Das Omnibusverfahren als möglicher Lösungsweg

Der Kern des Plans besteht darin, die notwendigen steuerlichen Korrekturen an ein anderes Gesetz anzuhängen, um den parlamentarischen Prozess zu beschleunigen. Dieses sogenannte Omnibusverfahren soll es ermöglichen, die Änderungen rasch durch den Gesetzgebungsprozess zu bringen. Die beabsichtigte Korrektur soll rückwirkend ab dem 21. Oktober bis zum Jahresende gelten. Dies wäre notwendig, da die Steuer auf Vapes und E-Zigaretten-Liquids aufgrund der Panne fälschlicherweise auf null gesetzt wurde. Die Regierung hofft, dass dieser proceduralistische Ansatz die rechtlichen Hürden überwindet und die Einnahmen für den Staatshaushalt sichert.

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Juristische Bedenken wegen verfassungswidriger Rückwirkung

Experten aus der Rechtswissenschaft äußern erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Vorhabens. Der Juraprofessor Volker Boehme-Neßler von der Universität Oldenburg stuft die rückwirkend höhere Besteuerung von Vapes und Liquids als verfassungsrechtlich eigentlich verboten ein. Er räumt ein, dass eine solche Maßnahme allenfalls in Ausnahmefällen zulässig sein könnte, sieht hier aber erhebliche Probleme. Der Verfassungsrechtler Prof. Roland Ismer von der Universität Potsburg ergänzt, dass eine solche Situation in der bisherigen Rechtsprechung noch nicht vorgelegen habe und dies ein neues juristisches Terrain darstelle.

Fest steht nach Auffassung der Experten, dass niemand allein deshalb wegen Steuerhinterziehung bestraft werden kann, wenn er aktuell Liquids steuerfrei verkauft. Prof. Walther Michl von der Bundeswehr-Universität München hält die rückwirkende Erhebung der Steuer ebenfalls für unzulässig. Diese rechtlichen Einschätzungen werfen die Frage auf, ob die Regierung ihren Plan mit den hohen verfassungsrechtlichen Standards vereinbaren kann, die in Deutschland gelten. Die Skepsis der Rechtswissenschaftler deutet darauf hin, dass das Vorhaben vor möglichen Gerichten auf Widerstand stoßen könnte.

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Skepsis in Parteien und Gewerkschaften

Nicht nur die Hochschulen, auch politische Akteure und Gewerkschaften zeigen sich zurückhaltend. Der Bundesrat soll den Plan am 20. November beschließen. Nach Informationen von BILD sind Haushalts- und Finanzexperten der CDU/CSU-Fraktion skeptisch, ob der vorgeschlagene Weg rechtlich Bestand hat. Sie äußern konkrete Bedenken, die die Umsetzung des Plans gefährden könnten. Auch Thomas Liebel, der Chef der Zoll- und Finanzgewerkschaft, äußert Unsicherheit bezüglich der Durchführbarkeit.

Liebel betont, dass die rückwirkende Wiedereinführung der Tabaksteuer bei Vapes und Liquids gesondert geprüft werden muss. Die rechtliche Bewertung dieses spezifischen Falls wird als komplex angesehen, da sie nicht nur das Inkrafttreten der Besteuerung, sondern auch die versehentliche kurzfristige Steuerbefreiung betrifft. Diese Doppelbelastung durch Fehler bei der Einführung und der Fehler bei der Aufhebung oder Korrektur stellt Behörden und Juristen vor eine besondere Herausforderung, die nicht mit Standardverfahren gelöst werden kann.

Kritik an der Verwaltung und Forderungen nach Aufklärung

Sabine Beck, die mit ihrer Fraktion einen eigenen Antrag zur Tabaksteuer im Bundestag einbringt, macht die Situation noch deutlicher. Sie fordert neben der gesetzlichen Anpassung eine umfassende Aufklärung über den Umgang mit der rechtlich unsicheren Zwischenzeit. Für Verbraucher und Händler ist diese Phase der Unsicherheit besonders belastend, da sie nicht einschätzen können, welche Handlungen später als illegal gewertet werden. Beck verlangt einen konkreten Plan, wie solche Fehler in der Zukunft verhindert werden können.

Die aktuelle Situation zeigt die Fragilität von Gesetzgebungsprozessen auf, wenn technische Details nicht sorgfältig geprüft werden. Die Kombination aus steuerlichen Fehlern und dem Versuch, diese durch politische Tricks zu korrigieren, führt zu einer Rechtsunsicherheit, die von vielen Experten als problematisch eingestuft wird. Bis zur endgültigen Klärung durch den Bundesrat am 20. November und möglicher späterer Gerichtsentscheidungen bleibt die Lage für den Markt der E-Zigaretten und Liquids ungeklärt. Die Debatte wird sich voraussichtlich noch über weitere Monate hinziehen, bis die rechtlichen Fragen abschließend geklärt sind.