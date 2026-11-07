Finanzminister Lars Klingbeil steht wegen Reichensteuer und Felix Bierbrauer unter Kritik

Der Bundesfinanzminister plant höhere Abgaben für Spitzenverdiener. Doch Ökonomen wie Felix Bierbrauer bezweifeln die Einnahmen und warnen vor Fehlanreizen für mehr Arbeit.

Die geplante Erhöhung der Steuerbelastung für sehr hohe Einkommen stößt auf erhebliche wissenschaftliche Zweifel. Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD begründet seine Reform im Juli damit, dass Spitzenverdiener einen höheren Beitrag leisten müssen, um Entlastungen für Familien und andere Gruppen zu finanzieren. Doch die wirtschaftlichen Annahmen der Bundesregierung werden von Experten im Finanzausschuss des Bundestags kritisch hinterfragt. Der Finanzwissenschaftler Felix Bierbrauer äußert ernsthafte Bedenken, dass die erhofften Mehreinnahmen tatsächlich eintreten werden.

Details zur Tarifanpassung und geplante Einnahmen

Um die Anhebung der Grund- und Kinderfreibeträge sowie des Kindergeldes zu bezahlen, hat die Bundesregierung die Reichensteuer verschärft. Der maximale Steuersatz von 45 Prozent soll ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro gelten, statt wie bisher ab 277.826 Euro. Zusätzlich wird eine neue Tarifstufe eingeführt, die für jeden Euro über 280.000 Euro einen Steuersatz von 47 Prozent vorsieht. Das Bundesfinanzministerium prognostiziert für das Jahr 2027 durch die Vorgezogene erste Stufe Mehreinnahmen von 0,25 Milliarden Euro. Für die zweite Stufe mit 47 Prozent werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro erwartet.

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Wissenschaftliche Bedenken der Universität Köln

Der von der Union für den Finanzausschuss nominierte Sachverständige Felix Bierbrauer ist Professor an der Universität Köln und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Er und zwei weitere Forscher halten die zweite Reichensteuerstufe für unwirksam. Sie argumentieren, dass Verhaltensänderungen der Steuerzahler die geplanten Einnahmen zunichtemachen werden. Gemessen an der Elastizität des zu versteuernden Einkommens reagieren Menschen empfindlich, wenn der verbleibende Anteil des Verdienstes sinkt. Bierbrauer stellt fest, dass Spitzenverdiener bereits heute nahe an der Grenze liegen, an der sich zusätzliche Arbeit nicht mehr lohnt.

Die Kombination aus der neuen Reichensteuer und dem Solidaritätszuschlag führt zu einem nominalen Höchststeuersatz von 49,6 Prozent. Nach Ansicht der drei Ökonomen liegt man damit bereits über der Grenze, die zu massiven Anpassungen des Verhaltens führt. In der Folge würden mehr Menschen ihre Arbeitsintensität reduzieren oder Steuersparmodelle nutzen, sodass der Staat am Ende weniger Steuern einsammelt. Dies würde den finanziellen Spielraum für die vorgesehenen Entlastungen bei Familien und Geringverdienern erheblich einschränken.

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Langfristige Fehlanreize durch Sozialabgaben und Soli

Probleme sehen die Experten nicht nur an der Spitze des Einkommens. Bei niederen Einkommen entstehen Fehlanreize, da staatliche Leistungen mit steigendem Einkommen gekürzt werden, was den Anreiz zur Mehrarbeit schwächt. Bei mittleren und hohen Einkommen kommt es durch die Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherung zu Verzerrungen. Während die Sozialbeiträge oberhalb bestimmter Grenzen nicht weiter steigen, werden zusätzliche Einkünfte weiterhin besteuert und können den Solidaritätszuschlag auslösen. Dies führt dazu, dass der Gewinn aus zusätzlicher Arbeit je nach Einkommenshöhe unterschiedlich stark ausfällt.

Florian Schuster-Johnson vom Dezernat Zukunft bewertet die Kritik als grundsätzlich plausibel, rechnet aber kurzfristig mit Mehreinnahmen. Solche Anpassungen bräuchten in der Regel Zeit. Ein Beispiel hierfür sind Personengesellschaften, die als Privatpersonen besteuert werden. Ab 2028 plant die Regierung eine schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer. Dieser Schritt könnte es Unternehmen attraktiver machen, sich wie Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen. Würden viele Unternehmen diesen Wechsel vollziehen, könnten die Einnahmen aus der Reichensteuer steigen.

Ausblick auf die wirtschaftlichen Folgen

Die Debatte zeigt, wie komplex die Finanzierung von sozialen Entlastungen im deutschen Steuersystem ist. Während Lars Klingbeil auf die Verteilungsgerechtigkeit setzt, warnen Ökonomen wie Felix Bierbrauer vor den unbeabsichtigten Nebenwirkungen einer zu hohen Belastungsspitze. Die Frage bleibt, ob die Reform ihre Ziele erreicht oder ob die erwarteten Einnahmen durch verändertes Wirtschaften der Hochverdiener ausfallen. Die Entscheidung liegt nun beim Bundestag, der die Reform möglichst bald beschließen soll.