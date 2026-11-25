Ab 2027 sollten neue Umsatzsteuerregeln auch Verkäufe bei Feuerwehrfesten betreffen. Nach Kritik hat Schleswig-Holstein nun per Erlass reagiert – was künftig für Bratwurst und Getränke gilt.

Ab 2027 sollten neue Umsatzsteuerregeln auch Verkäufe bei Feuerwehrfesten betreffen. Nach Kritik hat Schleswig-Holstein nun per Erlass reagiert – was künftig für Bratwurst und Getränke gilt.

Kiel - Nach Kritik an der Umsatzsteuerpflicht für bestimmte Leistungen der Kommunen ab 2027 hat das Finanzministerium per Erlass die Behandlung von Speisen- und Getränkeverkäufen bei ehrenamtlich organisierten Veranstaltungen geregelt.

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"Schleswig-holsteinische Feuerwehren können weiterhin Bratwurst und Getränke ohne Umsatzsteuer verkaufen", sagte Finanzministerin Silke Schneider . Ehrenamtliche sollten möglichst unbürokratisch Feste organisieren können. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt hatte Mitte November im Landtag von einer "Bratwurststeuer" gesprochen. Die Abgeordneten beschlossen damals einstimmig, dass das Land den Kommunen und Organisationen wie den Freiwilligen Feuerwehren einen Leitfaden mit Hilfen geben soll, wie mit der neuen Steuerpflicht umgegangen werden kann.

Bisher dürfen Würstchen und Getränke bei Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren ohne Umsatzsteuer verkauft werden. Mit vielen Jahren Verzögerung setzt Deutschland zum 1. Januar 2027 EU-Recht um, mit dem alle Tätigkeiten der öffentlichen Hand umsatzsteuerpflichtig werden, die nicht hoheitlich sind. Feuerwehren sind Teil der Kommunen und ihre Kameradschaftskassen laufen über Gemeindekonten.

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Laut Finanzministerium können Feuerwehren ihre Kameradschaftskassen im Norden als kommunales Sondervermögen führen, das den Gemeinden zuzurechnen ist. Wenn ein Feuerwehrförderverein oder ein nicht rechtsfähiger Verein das Fest organisiere und außerhalb des Sondervermögens Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken erzielt, sind diese umsatzsteuerfrei.

"Umsätze bis zu 25.000 Euro sind von der Umsatzsteuer befreit und auch nicht erklärungspflichtig. " Das stellt der Erlass klar. Er gilt auch für vergleichbare ehrenamtlich organisierte Feste von Ehrenamtlichen in Vereinen und Mitgliederinitiativen. Auch wenn die Feuerwehr keinen Verein für die Organisation ihres Fests nutzt, sondern die Kameradschaftskasse, gilt die Gemeinde als Veranstalterin.

Selbst dann unterliegen die Umsätze nach Ministeriumsangaben nicht der Umsatzsteuer - etwa wenn keine Beteiligung am Markt stattfindet oder die Gemeinde unterhalb der Kleinunternehmergrenze agiert. Nur wenn keine der genannten Ausnahmen greift, muss Umsatzsteuer gezahlt werden.

"Die steuerliche Erklärung erfolgt auf Ebene der Gemeinde. Die Feuerwehren müssen keine eigenen Steuererklärungen abgeben.

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" Ein Leitfaden des Ministeriums soll die wichtigsten steuerlichen Regelungen erläutern und praktische Hinweise für die Feuerwehren und Gemeinden bereithalten. FDP-Fraktionschef Vogt nannte den Leitfaden eine gute Übersicht für alle Beteiligten. Der löse aber nicht das Problem mit der Bratwurststeuer in Schleswig-Holstein.

"Die Finanzministerin ist sichtlich bemüht, das Problem von den Feuerwehren fernzuhalten. Das möchte ich anerkennen, aber das Problem bleibt leider bestehen.

" "Viele Dorfbürgermeister und Gemeindevertreter werden sich jetzt sehr genau überlegen, ob sie Veranstaltungen wie Osterfeuer, Laternenumzüge, Kinderfeste oder Dorffeste weiterhin ausrichten werden", sagte Vogt. Die Gemeinden seien künftig zu einem erheblichen Dokumentations- und Prüfungsaufwand verpflichtet.