Finanzministerium plant Abschaffung der Steuerklassen III und V

Lars Klingbeil will die Steuerklassen III und V durch ein automatisiertes Faktorverfahren ersetzen. So sollen Ehepaare fairer besteuert werden.

Das Bundesministerium der Finanzen plant eine tiefgreifende Reform der Lohnsteuerberechnung für Ehepaare und Lebenspartner. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat einen Entwurf vorgelegt, der die traditionellen Steuerklassen III und V abschaffen soll. Stattdessen wird die Einführung eines automatisierten Faktorverfahren s diskutiert, das die Steuerabzüge stärker am tatsächlichen Einkommensverhältnis der Partner ausrichten würde.

Automatisierung ersetzt klassische Steuerklassen

Das Finanzministerium beabsichtigt, beide Partner grundsätzlich über die Standard-Steuerklasse IV abzurechnen. Ein spezifischer Faktor soll dabei berücksichtigen, in welchem Verhältnis die Einkommen der beiden Partner zueinander stehen. Diese Umstellung soll die Berechnung automatisieren und die aktuelle Praxis der Wahl zwischen Steuerklasse III und V ablösen. Ein internes Papier des Ministeriums, das dem Handelsblatt vorliegt, enthüllt diese Pläne. Diese Informationen stammen aus offiziellen Quellen des Hauses in Berlin.

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Union kritisierte ähnliche Vorschläge bereits 2024

Die politische Dimension des Vorstoßes ist erheblich, da eine Reform dieser Art im aktuellen Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Besonders bemerkenswert ist der Widerspruch der Union, die noch im Jahr 2024 einen sehr ähnlichen Vorstoß scharf kritisiert hat. Die Partei lehnte damalige Änderungen der Steuerklassenstruktur ab. Nun schlägt der Koalitionspartner SPD unter der Leitung von Lars Klingbeil genau diese Veränderungen vor. Dies erzeugt eine politische Spannung innerhalb der Regierungskoalition.

Gerechtigkeitsgedanke treibt Reform voran

Bislang entscheiden sich viele Ehepaare für die Kombination III und V. Der besser verdienende Partner wählt Steuerklasse III, was zu geringeren monatlichen Steuerabzügen führt. Der Partner mit dem kleineren Einkommen landet in Steuerklasse V und muss deutlich höhere Abzüge hinnehmen. Besonders häufig sind hiervon Frauen betroffen, die beispielsweise wegen Teilzeitarbeit weniger verdienen. Das Finanzministerium begründet den neuen Entwurf mit einem Gerechtigkeitsgedanken. Die monatlichen Abzüge sollen stärker entsprechend der tatsächlichen Einkommen auf beide Partner verteilt werden.

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Keine Änderung der jährlichen Steuerlast

Wichtig ist der Hinweis, dass eine andere Verteilung der monatlichen Lohnsteuerabzüge nicht automatisch die endgültige jährliche Steuerlast eines Ehepaares verändert. Die Gesamtsteuerschuld bleibt bei der gemeinsamen Veranlagung gleich. Allerdings kann sich die Notwendigkeit zur Einreichung von Pflichtveranlagungen ändern. Dies könnte Bürger und Finanzämter entlasten, wenn weniger Fälle einer Nachveranlagung anstehen. Die Reform zielt primär auf die monatliche Liquidität und Verwaltungsimplications ab. Es geht um die Fairness der monatlichen Abbuchungen während des Jahres.

Planung für das bevorstehende Herbstpaket

Der Vorschlag soll zunächst in das geplante Steuer-Herbstpaket des Finanzministeriums aufgenommen werden. Dieses Paket soll möglichst noch in diesem Jahr beschlossen werden. Die Zeitleiste ist dadurch sehr knapp bemessen. Die politische Umsetzung erfordert daher rasche Entscheidungen in den zuständigen Ausschüssen. Die Öffentlichkeit wartet auf die offiziellen Details zur Umsetzung des Faktorverfahrens. Die Auswirkungen auf Millionen von Familien stehen im Fokus der Debatte.