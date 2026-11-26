An vielen Orten im Freistaat können sich Migranten Beratung bei beruflichen Fragen oder zum Aufenthaltsrecht holen. Doch es gibt Mittelkürzungen und finanziellen Druck. Das sind die Auswirkungen.

An vielen Orten im Freistaat können sich Migranten Beratung bei beruflichen Fragen oder zum Aufenthaltsrecht holen. Doch es gibt Mittelkürzungen und finanziellen Druck. Das sind die Auswirkungen.

Erfurt - Die Migrationsberatung in Thüringen wird wegen Mittelkürzungen und steigender Kosten ausgedünnt. Derzeit seien rund viereinhalb Vollzeitstellen vom Abbau betroffen oder akut gefährdet, teilte der AWO-Landesverband auf Anfrage mit. Aktuell seien 33 Menschen auf 26 Vollzeitstellen in den 17 Beratungsstandorten im Freistaat beschäftigt. Auch bei der Caritas in Thüringen seien Stundenkürzungen möglich, sagte ein Sprecher.

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Standorte stünden aber nicht zur Disposition. Insgesamt betreibt die Caritas sieben Standorte in Erfurt, Jena, Nordhausen, Mühlhausen, Eisenach und Suhl. Bei der Migrationsberatung für Erwachsene sinken laut AWO kommendes Jahr die Bundesmittel leicht. Das führe in Verbindung mit steigenden Kosten zu einem "erheblichen finanziellen Druck".