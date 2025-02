Finanzplatz Frankfurt: Commerzbank-Übernahme sorgt für politischen Sturm

Die geplante Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit stößt auf massiven Widerstand in Deutschland. Hessen und Berlin stehen hinter dem Finanzplatz Frankfurt und warnen vor einem Verlagerung wichtiger Funktionen nach Mailand. Der Konflikt spiegelt den Widerstreit zwischen nationalen Interessen und europäischer Integration wider.

Wenn das neue Finanzplatzkabinett heute unter Führung des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein in Frankfurt zusammentritt - und das in der Commerzbank -Zentrale -, ist das mehr als ein symbolischer Termin. Teilnehmen werden auch Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Anlass für die Aktivierung des hochkarätig besetzten Gremiums war der Anteilserwerb der italienischen Unicredit an der Commerzbank .

Boris Rhein hat sich klar gegen eine mögliche Fusion positioniert. Die Commerzbank sei als zentraler Finanzierer des deutschen Mittelstands unverzichtbar - eine traditionelle Rolle, die bei einer Übernahme gefährdet wäre, ebenso wie zahlreiche Arbeitsplätze in der Region. Den Finanzplatz Frankfurt bezeichnet er als 'Herzkammer des europäischen Finanzwesens'. Dieser brauche 'Stärke und Stabilität und keinen Schlussverkauf'. Eine Übernahme könnte dazu führen, dass wichtige Funktionen der Commerzbank in die Unicredit-Zentrale nach Mailand verlagert würden.Der Fall spiegelt den klassischen Konflikt zwischen nationalen Interessen und europäischer Integration wider. Befürworter einer Übernahme sehen darin die Chance, die europäische Kapitalmarktunion zu stärken. Durch Synergieeffekte zwischen beiden Instituten könnte zudem die Wettbewerbsposition gegenüber amerikanischen und asiatischen Banken verbessert werden. Klar ist jedoch: Eine Übernahme gegen den ausdrücklichen politischen Widerstand aus Hessen und Berlin dürfte für Unicredit-Chef Andrea Orcel wenig attraktiv sein. Nach eigenen Angaben will er erst innerhalb der nächsten drei bis fünf Quartale über ein mögliches Angebot entscheiden. Bis dahin wird sich auch die neue Bundesregierung zu dieser Frage positioniert haben





